Η τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε, έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, να περάσει τις “μικρές” εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, το πρώτο βήμα για να υλοποιήσει το όνειρό της, να γίνει δικηγόρος.

Η πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να γίνει δικηγόρος.

«Ω Θεέ μου, πέρασα τη μικρή εξέταση» (baby bar), ανακοίνωσε η ίδια μέσω του Twitter. Οι εξετάσεις αυτές, γνωστές και ως «εξετάσεις του πρώτου έτους» είναι υποχρεωτικές για τους υποψηφίους που δεν έχουν πτυχίο Νομικής.

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ