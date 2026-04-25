Η Μάρα Δαρμουσλή για την προδοσία της από γυναίκα: Από τότε, η σχέση μου με το γυναικείο φύλο επηρεάστηκε

"Κάνω πιο εύκολα αντρικές φιλίες" παραδέχθηκε η Μάρα Δαρμουσλή
Στην προδοσία που βίωσε από γυναίκα, στο πρόσφατο παρελθόν, αναφέρθηκε από καρδιάς η Μάρα Δαρμουσλή όταν βρέθηκε καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Ζω καλά” στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 25 Απριλίου, εξηγώντας γιατί άλλαξε η σχέση της με το γυναικείο φύλο.

Όπως είπε η Μάρα Δαρμουσλή: “Η μεγαλύτερη προδοσία είναι από τη σχέση που λιγότερο περιμένεις. Η μεγαλύτερη προδοσία είναι από τη φιλική γιατί με τις ερωτικές σχέσεις ξεκινάς με το όνειρο και ξέρεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσουν” εξήγησε, αρχικά, η πανέμορφη ηθοποιός και μοντέλο.

“Οι φιλικές σχέσεις, όμως, πιστεύεις ότι θα κρατήσουν για πάντα. Η προδοσία που έχω βιώσει σε φιλικό επίπεδο με στιγμάτισε”.

“Από τότε, η σχέση μου με το γυναικείο φύλο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, κάνω πιο εύκολα αντρικές φιλίες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μάρα Δαρμουσλή στην εκπομπή υγείας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Η Μάρα Δαρμουσλή έχει δύο γιους. Τον πρώτο του γιο, Άγγελο, τον απέκτησε από τον πρώτο της γάμο (πλέον είναι 18 ετών και ασχολείται επίσης με το modeling), ενώ τον δεύτερο γιο της απέκτησε με τον σύζυγό της, σεφ Βασίλη Τσατσάκη.

