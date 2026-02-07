Lifestyle

Η Μαριγκόνα είναι full in love με τον σύντροφό της μετά τον χωρισμό: Οι πόζες στην αγκαλιά του Νίκου της

Το ζευγάρι φαίνεται να είναι στα καλύτερά του
Η Μαριγκόνα είναι full in love με τον σύντροφό της μετά τον χωρισμό: Οι πόζες στην αγκαλιά του Νίκου της

Στιγμές ευτυχίας και έρωτα ζει η Μαριγκόνα, η οποία μετά από έναν σύντομο χωρισμό, βρίσκεται ξανά στην αγκαλιά του συντρόφου της, Νίκου.

Το ζευγάρι ήταν μαζί για 8 ολόκληρα χρόνια αλλά έκαναν ένα διάλλειμα στη σχέση τους, το οποίο δεν κράτησε περισσότερο από έναν μήνα. Το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) η Μαριγκόνα, που είναι η πιο viral φίλαθλος του Ολυμπιακού δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στην αγκαλιά του αγαπημένου της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαριγκόνα φανερώνουν ότι ο έρωτάς τους είναι πολύ δυνατός. 

 

Η ανάρτηση της όμορφης κοπέλας με τον σύντροφό της κέρδισε αμέτρητα likes και σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Η Μαριγκόνα και ο Νίκος έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 8 χρόνια. Είναι μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο. Τώρα εγώ μίλησα χθες, θέλω να είμαι ειλικρινής και με τη Μαριγκόνα. Δεν ξέρει αν είναι οριστικό το τέλος. Πάντως στην παρούσα φάση έχουν χωρίσει. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρουμε», είχε αναφέρει ο Γρηγόρης Μπάκας στην εκπομπή «Το πρωινό» για τον χωρισμό της.

