Η Μαριγκόνα χώρισε από τον σύντροφό της, Νίκο, μετά από οκτώ χρόνια σχέσης

Ελεύθερη κι ωραία είναι στην παρούσα φάση της ζωής η Μαριγκόνα, η πιο viral φίλαθλος του Ολυμπιακού που κατάφερε να ξεχωρίσει στα γήπεδα χάρη στην ομορφιά της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μπάκας το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» η Μαριγκόνα και ο Νίκος, που ήρθαν μαζί στην Ελλάδα από τη Γερμανία, πριν από μερικά χρόνια δεν είναι μαζί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η όμορφη κοπέλα ήταν ζευγάρι με τον αγαπημένο της από τότε που ήταν μόλις 17 ετών, ενώ κανείς προς το παρόν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επανασύνδεσης.

«Η Μαριγκόνα και ο Νίκος έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 8 χρόνια. Είναι μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο.

Τώρα εγώ μίλησα χθες, θέλω να είμαι ειλικρινής και με τη Μαριγκόνα. Δεν ξέρει αν είναι οριστικό το τέλος. Πάντως στην παρούσα φάση έχουν χωρίσει. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρουμε», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μπάκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Τον Νοέμβριο του 2024 η Μαριγκόνα, που κατάγεται από το Κόσοβο είχε πάει ως καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και είχε μιλήσει για τον σύντροφό της και την πρώτη τους γνωριμία.

«Στη Γερμανία δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με ομάδες. Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε μου είπε “ένα πράγμα θέλω από σένα, να γίνεις Ολυμπιακός”. Ήμασταν από την ίδια πόλη και γνωριστήκαμε τυχαία έξω. Μου μίλησε, πραγματικά greek καμάκι. Είπε σε εμένα και τις φίλες μου “τι κάνετε εσείς όμορφες κοπέλες εδώ”. Του είπα “τι θέλεις;” και στην αρχή κάναμε λίγο χιούμορ και μετά ξεκινήσαμε.

Μιλάμε γερμανικά στο σπίτι. Δεν είχα έρθει ποτέ στην Ελλάδα και το όνειρό μου ήταν να πάω στη Σαντορίνη. Με τον Νίκο είμαστε 7 χρόνια μαζί, δεν πιστεύω ότι ένας γάμος θα αλλάξει κάτι στη σχέση μας. Είμαστε αγαπημένοι. Αγαπώ την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομορφότερη χώρα να ζήσεις», δήλωνε πριν από δύο χρόνια η Μαριγκόνα.