Μια είναι η στιγμή για την οποία η Μισέλ Γουίλιαμς αισθάνεται περισσότερο περήφανη στη ζωή της. Αυτή η στιγμή είναι όταν μίλησε ανοιχτά κατά του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Το 2019, η Μισέλ Γουίλιαμς είπε ότι «παρέλυσε» από τη «ματαιότητα» όταν ανακάλυψε ότι οι αμοιβή της ήταν πάρα πολύ μικρότερη από εκείνη του συμπρωταγωνιστή της Μαρκ Γουόλμπεργκ για την ταινία «Όλα τα λεφτά στον κόσμο» (All the Money in the World).

Η Γουίλιαμς σύμφωνα με δημοσιεύματα πήρε αμοιβή κάτω από 1.000 δολάρια, ενώ ο Γουόλμπεργκ έλαβε 1,5 εκ. δολάρια.

«Αυτό δεν ήταν έκπληξη για μένα, απλώς ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι η ισότητα δεν είναι απαράγραπτο δικαίωμα και ότι οι γυναίκες θα εργάζονταν πάντα το ίδιο σκληρά για λιγότερα χρήματα, ενώ θα επωμίζονταν περισσότερες ευθύνες στο σπίτι» διευκρίνισε.

«Είμαι εργαζόμενη ηθοποιός από την ηλικία των 12 ετών. Έχω αναγνωριστεί από τον κλάδο μου στα υψηλότερα επίπεδα και αυτό δεν μεταφράζεται με ίσο αντιστάθμισμα».

Τα σχόλια της Γουίλιαμ πυροδότησαν συζήτηση γύρω από το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ φύλων στο Χόλιγουντ.

Ο συμπρωταγωνιστής της ηθοποιού, δώρισε αργότερα την αμοιβή του στο Time’s Up Legal Defense Fund, το οποίο υποστηρίζει άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω φύλου στον χώρο εργασίας.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της σε αυτή τη συζήτηση κατά τη διάρκεια εμφάνισής στο «The Graham Norton Show». «Είναι καταπληκτικό όταν βρίσκεσαι στο επίκεντρο ενός τέτοιου ζητήματος και συνειδητοποιείς ότι όλοι σε κοιτάζουν» είπε στον παρουσιαστή Γκράχαμ Νόρτον.

Η Γουίλιαμς πρόσθεσε: «Τελείωσε ως μια απίστευτα διδακτική στιγμή, επειδή η διαφορά ήταν τόσο τεράστια που πραγματικά έριξε φως στις γυναίκες που αμείβονταν ελάχιστα στον χώρο».

«Θεώρησα ότι ήμουν το πιο ικανό άτομο να μιλήσει για αυτό» είπε. «Όταν κοιτάζω πίσω στη ζωή μου, αυτή θα είναι η στιγμή για την οποία είμαι πιο περήφανη. Είμαι πολύ ντροπαλή, αλλά βρήκα τη φωνή μου και την ύψωσα και μίλησα» σημείωσε.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή για να συζητήσει για τη νέα της ταινία, «The Fabelmans», η οποία βασίζεται στα παιδικά χρόνια του σκηνοθέτη, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η Γουίλιαμς υποδύεται τη μητέρα του Σπίλμπεργκ στην ταινία.