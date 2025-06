Η μουσικός Κάρολ Κέι δεν αποδέχεται την εισαγωγή της στο Rock & Roll Hall of Fame

Η Κάρολ Κέι, μια από τις πιο παραγωγικές μπασίστριες στην ιστορία της ροκ και της ποπ, δήλωσε ότι δεν θέλει να εισαχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame. Η μουσικός, η οποία συνεργάστηκε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, τον Στίβι Γουόντερ, τους Beach Boys και τους Supremes, μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1960, ανακοινώθηκε ότι θα εισαχθεί στην Αίθουσα της Δόξας της Ροκ εν Ρολ (Rock and Roll Hall of Fame) το 2025 μαζί με τον αείμνηστο παραγωγό δίσκων Τομ Μπελ και την αείμνηστη πιανίστρια Νίκι Χόπκινς, στην κατηγορία Μουσική Αριστεία. Η κατηγορία τιμά καλλιτέχνες των οποίων «η πρωτοτυπία και η επιρροή είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη μουσική».

Η 90χρονη μουσικός ανακοίνωσε την απόφασή της να μην δεχτεί μια από τις πιο διάσημες διακρίσεις της ροκ μουσικής την περασμένη εβδομάδα με ανάρτηση στο Facebook, σύμφωνα με το Bass Magazine και άλλα μέσα ενημέρωσης, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε.

Το περιοδικό περιέγραψε την είδηση της ένταξης της Κέι ως «θρίαμβο για τους θαυμαστές της και όλους τους μπασίστες».

Από την ανακοίνωσή της ότι θα μποϊκοτάρει την ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame αυτό το φθινόπωρο, φαίνεται ότι έχει αντιρρήσεις στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της ένδοξης ιστορίας της.

Συγκεκριμένα, η Κάρολ Κέι δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο μισεί το παρατσούκλι «Wrecking Crew» (Συνεργείο Κατεδάφισης), το οποίο εδώ και καιρό χρησιμοποιείται με αγάπη για τη συμβολή μουσικών που συμμετείχαν σε ηχογραφήσεις άλμπουμ σε στούντιο και έπαιξαν σε δεκάδες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 1960. Το γεγονός ότι υπήρξε ένα δημοφιλές ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Wrecking Crew» το 2008 που έφερε πολλούς από αυτούς τους μουσικούς (συμπεριλαμβανομένης της ίδιας) ακόμη πιο κοντά στο κοινό, απλώς ενέτεινε την αντιπάθειά της για το όνομα, αναφέρει το Variety.

Ο ντράμερ Χαλ Μπλέιν άρχισε να αναφέρεται σε αυτή την ομάδα ως Wrecking Crew, ως σχόλιο στις ανησυχίες παλαιότερων μουσικών ηχογραφήσεων ότι αυτό το ροκ συγκρότημα επρόκειτο να καταστρέψει τη μουσική βιομηχανία. Στην ανάρτησή της στο Facebook η Κέι έκανε αναφορά και στον Ντάνι Τεντέσκο σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ.

