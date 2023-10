Την ονομαστική του γιορτή έχει σήμερα (26.10.2023) ο Δημήτρης Μάζης κι η σύζυγός του, Μπέττυ Μαγγίρα του ευχήθηκε με ένα post γεμάτο αγάπη κι έρωτα.

Ανεβάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες, του Δημήτρη Μάζη μόνο αλλά και στιγμές από διακοπές με τις κόρες τους, η Μπέττυ Μπαγγίρα ευχήθηκε στον άνδρα της ζωής της.

«Aπό την μέρα που σε γνώρισα μέχρι τώρα, 21 χρόνια μετά, εξακολουθείς να χαρίζεις φως στην ζωή μας!!! Χρόνια πολλά αγάπη μου.

Είσαι ο καλύτερος! Ο καλύτερος σύντροφος, ο καλύτερος πατέρας, φίλος, σύμβουλος, σεφ κι η καλύτερη παρέα σε αυτό το ανηφόρι που λένε ζωή!!

Και εις αλλά τόσα -κι ακόμη περισσότερα χρονιά – μαζί με υγεία, αγάπη, γέλια, ταξίδια και χαρές!

The light of my life, my rock» έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα για να πει με τον απόλυτα ερωτικό τρόπο «χρόνια πολλά» στον Δημήτρη Μάζη.