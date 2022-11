Η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) εξέπληξε τόσο το κοινό του Broadway, όσο και τον Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) προσφέροντας 100.000 δολάρια για ένα καπέλο υπογεγραμμένο από τον συνάδελφό της, το οποίο δημοπρατήθηκε για τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Broadway Cares/Equity Fights Aids».

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μετά την παράσταση του μιούζικαλ «The Music Man», όπου πρωταγωνιστεί ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) και η Σάτον Φόστερ (Sutton Foster). Στο κοινό βρισκόταν και η Νικόλ Κίντμαν, η οποία αγόρασε το καπέλο του Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) για 100.000 δολάρια.

Η κίνηση της διάσημης ηθοποιού, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο κόσμος άρχισε τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα, μόλις άκουσε την γενναιόδωρη προσφορά της Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

«Σας αγαπώ. Αγαπώ το Broadway. Και αγαπώ αυτό που κάνουν, το Broadway Cares, αλλά θέλω επίσης να πω ότι αυτή η παράσταση είναι εξαιρετική», είπε η Νικόλ Κίντμαν και αγκάλιασε τον συνάδελφό της Χιου Τζάκμαν.

«Την γνωρίζω εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Έχω δουλέψει μαζί της. Μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για μένα. Είναι μία από τις πιο γενναιόδωρες ψυχές που γνωρίζω», είπε ο Τζάκμαν. «Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Σε αγαπώ. Και σε ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σου».

The generosity emanating from #NicoleKidman leaves me speechless! You ARE amazing. Thank you for your friendship and support! @MusicManBway @NicholastheWard @BCEFA pic.twitter.com/ZMUsgdIqAU