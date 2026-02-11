Η Ντρου Μπάριμορ διασκεδάζει «αλά ελληνικά» σε νέα διαφήμιση με τον Ορλάντο Μπλουμ – Σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα»

Ελλάδα θυμίζει το νέο διαφημιστικό σποτ στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ, για χάρη της MSC Cruises.

Στη νέα διαφημιστική καμπάνια η Ντρου Μπάριμορ μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ, κάθονται σε ένα τραπέζι σε κατάστρωμα κρουαζιερόπλοιου και απολαμβάνουν live μουσική.

Αμέσως μετά η διάσημη ηθοποιός και παρουσιάστρια σπάει πιάτα, διασκεδάζοντας με τον… ελληνικό τρόπο και φωνάζοντας το χαρακτηριστικό «Ώπα».

Ο Ορλάντο Μπλουμ την κοιτάζει έκπληκτος, ενώ στο τέλος του σποτ ακούγεται να λέει: «Αυτό ήταν μέρος του γυρίσματος;».

Οι δύο ηθοποιοί είναι τα πρόσωπα της νέας διαφήμισης της MSC Cruises, και σε σποτ, που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρίας.

Η σκηνή έχει γυριστεί στο πλαίσιο της καμπάνιας «Let’s Holiday», που αναδεικνύει το εύρος εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας ταξιδιώτης στο MSC World America.