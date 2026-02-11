Lifestyle

Η Ντρου Μπάριμορ διασκεδάζει «αλά ελληνικά» σε νέα διαφήμιση με τον Ορλάντο Μπλουμ – Σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα»

Οι δύο ηθοποιοί είναι τα πρόσωπα της νέας διαφήμισης της MSC Cruises, και σε σποτ, που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρίας
Ντρου Μπάριμορ

Ελλάδα θυμίζει το νέο διαφημιστικό σποτ στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ, για χάρη της MSC Cruises.

Στη νέα διαφημιστική καμπάνια η Ντρου Μπάριμορ μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ, κάθονται σε ένα τραπέζι σε κατάστρωμα κρουαζιερόπλοιου και απολαμβάνουν live μουσική.

Αμέσως μετά η διάσημη ηθοποιός και παρουσιάστρια σπάει πιάτα, διασκεδάζοντας με τον… ελληνικό τρόπο και φωνάζοντας το χαρακτηριστικό «Ώπα».

Ο Ορλάντο Μπλουμ την κοιτάζει έκπληκτος, ενώ στο τέλος του σποτ ακούγεται να λέει: «Αυτό ήταν μέρος του γυρίσματος;».

Οι δύο ηθοποιοί είναι τα πρόσωπα της νέας διαφήμισης της MSC Cruises, και σε σποτ, που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρίας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MSC Cruises US (@msccruises.us)

Η σκηνή έχει γυριστεί στο πλαίσιο της καμπάνιας «Let’s Holiday», που αναδεικνύει το εύρος εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας ταξιδιώτης στο MSC World America.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
105
87
79
62
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ελένη Φουρέιρα: «Όταν ήρθα στην Ελλάδα μου έκανε εντύπωση το ψωμί του εμπορίου, στην Αλβανία το έφτιαχνε η μαμά μου»
Τι αποκάλυψε για την μητρότητα, την σχέση της με τον Αλμπέρτο Ματία και τα αρνητικά σχόλια που ακούει για την εμφάνισή της, μετά την γέννηση του παιδιού της
Ελένη Φουρέιρα
12
Newsit logo
Newsit logo