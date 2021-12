Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Οκτάβια Σπένσερ, αποκάλυψε πως το φάντασμα ενός παλιού σταρ του Χόλιγουντ «στοιχειώνει» το σπίτι που μένει. Η ηθοποιός υποστήριξε πως το φάντασμα την στοιχειώνει αλλά δεν την «κυνηγά».

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «Ellen DeGeneres Show», η ηθοποιός είπε ότι «μεγάλωσα παρακολουθώντας Γουέστερν, και αγόρασα αυτό το σπίτι, που ανήκε σε έναν τύπο που έκανε Γουέστερν. Το φάντασμά του μπορεί να με στοιχειώνει, αλλά δεν με κυνηγά. Έχουμε τα όριά μας» είπε η Σπένσερ λέγοντας πως δεν γνωρίζει την ταυτότητά του.

«Το αγαπώ γιατί κατά κάποιο τρόπο ξεκαθαρίζει τους κακούς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Τους διώχνει», είπε η ηθοποιός για το φάντασμα με το οποίο συγκατοικεί και την προστατεύει.

.@OctaviaSpencer has a ghost in her house, but he doesn’t haunt her. They have boundaries. pic.twitter.com/qkQgTQaakF