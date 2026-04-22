Η Ρία Ελληνίδου για το «μυστικό» της ομορφιάς της: Είναι ο στυλίστας μου και τα γεμιστά με κιμά

Η Ρία Ελληνίδου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (22-04-2026) και μίλησε για την πορεία της στη δισκογραφία, τη στήριξη της οικογένειάς της και το «μυστικό» της ομορφιάς της.

Η Ρία Ελληνίδου ρωτήθηκε αρχικά για τη «λαμπερή» εικόνα της, τόσο στις πίστες όσο και στην καθημερινότητά της. Ανέφερε πως το «μυστικό» της είναι η διατροφή και οι ενδυματολογικές επιλογές του στυλίστα της: «Είναι ο στιλίστας μου και το καλό φαγητό που τρώω. Δεν ξέρω ποιος εφηύρε αυτό το μαγικό φαγητό, αλλά νομίζω ότι είναι τα γεμιστά. Με κιμά», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια απάντηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι εκτός σκηνής νιώθει πιο ντροπαλή: «Όταν είμαι στον δρόμο μπορεί να νιώσω λίγο αμήχανα. Όχι βασικά αμήχανα, ντρέπομαι. Δεν ντρέπεται μόνο ο κόσμος να μας μιλήσει. Ντρεπόμαστε κι εμείς».

Μιλώντας για την πορεία της, στάθηκε στη στήριξη της οικογένειάς της: «Οι γονείς μου κάνανε μεγάλη θυσία… και πάντα τους τα αφιερώνω σε αυτούς». Τέλος, δεν έλειψε και μια πιο απρόσμενη στιγμή που έχει βιώσει: «Μου ’χουνε στείλει προσκλητήριο με τυπωμένο το όνομά μου», είπε γελώντας.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

Σε μια άλλη εικόνα προ ημερών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αγκάλιαζε τρυφερά μια γυναίκα, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως επρόκειτο για την Ρία Ελληνίδου.