Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε μία τρυφερή selfie με την Ρία Ελληνίδου με τις φήμες περί σχέσης να «φουντώνουν»

Οι φήμες που λένε για σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με την Ρία Ελληνίδου σιγά σιγά επιβεβαιώνονται όλο και περισσότερο, αφού χθες το μοντέλο ανέβασε μία selfie με μία κοπέλα, που είναι πιθανότατα η τραγουδίστρια.

Συγκεκριμένα στη φωτογραφία που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, φαίνεται εκείνος να έχει πάρει αγκαλιά και α φιλάει μία γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει κρύψει με τι χέρι του, και είναι πιθανότατα η Ρία Ελληνίδου.

Το st;ory ανέβηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου, ενώ οι φήμες ότι το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν τις επιβεβαιώνει, αλλά ούτε τις διαψεύδει.

Πρόσφατα, οι δύο τους πραγματοποίησαν ένα κοινό ταξίδι στην Ταϊλάνδη, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να ανεβάζει κατά λάθος ένα βίντεό τους.

Σε συνέντευξή που είχε δώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή «ΕΔΩ TV» την Κυριακή 15 Μαρτίου, σχολίασε σε ερώτηση για τη Ρία Ελληνίδου: «Είναι όλα στον δρόμο τους. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξει η πορεία και ο χρόνος. Όταν βρίσκεσαι με κάποιον άλλο. Όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Δεν μπορείς να πεις για πράγματα που θα γίνουν σε λίγους μήνες».