Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρετά το alter ego της, την «Κάρι Μπράντσο» – «Κυριάρχησε στην καρδιά μου για 27 χρόνια»

And just like that, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρετά με πόνο ψυχής τον ρόλο της ζωής της- την αρθρογράφο Κάρι Μπράντσο της θρυλικής σειράς, Sex and the city.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που έδωσε σάρκα και οστά στον εμβηματικό χαρακτήρα της Κάρι Μπράνσο – που αναζητούσε τον έρωτα πάνω σε ψιλοτάκουνες γόβες Louboutin τις οποίες περπατούσε στην πρωινή και νυχτερινή Νέα Υόρκη παρέα με τις φίλες της – αφήνει πίσω της τον ρόλο που την αποθέωσε σε fashion icon και απογείωσε την καριέρα της.

Αφορμή στάθηκε η σημερινή (01.08.2025) ανακοίνωση του σκηνοθέτη του «And Just Like That…» (συνέχεια του Sex and the city) Μάικλ Πάτρικ Κινγκ ότι η σειρά θα τελειώσει μετά την 3η σεζόν.

Η Πάρκερ, έκανε μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μια αναδρομή στα 27 χρόνια που «περπατά» στα παπούτσια της Κάρι, συνοδευόμενη από ένα καρουζέλ φωτογραφιών από το Sex and the City.

«Έσπασε καρδιές, τακούνια, συνήθειες. Αγάπησε, έχασε, κέρδισε, σκόνταψε, πήδηξε, απέτυχε και έπεσε σε λακκούβες. Γέρασε, έγινε πιο σοφή. Πήρε τις πιο δύσκολες, τις χειρότερες και τις καλύτερες αποφάσεις», γράφει.

«Ταξίδεψε κοντά και μακριά για το καινούργιο, το vintage, τους φίλους και τον έρωτα. Άλλαξε σπίτια, ζώνες ώρας, φίλους, γνώμη, παπούτσια, μαλλιά, αλλά ποτέ την αγάπη και την αφοσίωσή της στη Νέα Υόρκη. Είχε ραντεβού, ποτά, φίλους, έναν σύζυγο και πραγματικά μεγάλους έρωτες και ρομαντικές σχέσεις. Φώναζε ταξί. Έτρεχε με τακούνια. Και χόρεψε με τον Στάνφορντ», συνέχισε η Πάρκερ η οποία συμπεριέλαβε και μια όμορφη ωδή στον αείμνηστο Γουίλι Γκάρσον, ο οποίος υποδύθηκε τον αγαπημένο φίλο της Κάρι στη σειρά και πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια το 2021.

«Είπε την αλήθεια και είπε ψέματα. Δακτυλογράφησε. Αναρωτήθηκε. Έγραψε. Δημοσίευσε. Θρήνησε. Συγχώρεσε. Την έστησαν. Στάθηκε δυνατή. Ξεχώρισε. Αφιέρωσε τον εαυτό της στα καπέλα, τα βιβλία, τα παπούτσια, τους φίλους και την υπόσχεση μιας νέας μέρας στην αγαπημένη της πόλη και στους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο. Έχει φορέσει ντροπή, υπερηφάνεια, τιμή, αισιοδοξία και κυριολεκτικά αμέτρητα φορέματα, φούστες, τουτού. Κρατήθηκε από χέρια, ελπίδες και τους καλύτερους ανθρώπους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις αγαπημένες της φίλες, που συνέθεσαν την «ιερή τετράδα»: «Μιράντα, Σαμάνθα και Σάρλοτ, δεν θα υπάρξουν ποτέ καλύτερες φίλες και τι μεγάλη τύχη για την Κάρι που γνώρισε και αγάπησε τη Σίμα και την LTW, τις πιο θεϊκές νέες γνωριμίες. Η Κάρι Μπράντσο έχει κυριαρχήσει στην επαγγελματική μου καρδιά για 27 χρόνια. Νομίζω ότι την αγάπησα περισσότερο από όλους.

Ξέρω ότι και άλλοι την έχουν αγαπήσει όπως εγώ. Έχουν απογοητευτεί, την έχουν καταδικάσει και την έχουν υποστηρίξει. Η συμφωνία όλων αυτών των συναισθημάτων ήταν η καλύτερη μουσική υπόκρουση και η πιο σημαντική συντροφιά. Γι’ αυτό και η πιο συναισθηματική και βαθιά ευγνωμοσύνη και μια δια βίου υποχρέωση. Σε όλους σας.

Η MPK και εγώ αναγνωρίσαμε, όπως και στο παρελθόν, ότι αυτό το κεφάλαιο έχει ολοκληρωθεί.

Το AJLT ήταν γεμάτο χαρά, περιπέτεια, σκληρή δουλειά και το πιο εξαιρετικό ταλέντο των 380, που περιλαμβάνει όλους τους λαμπρούς ηθοποιούς που συμμετείχαν μαζί μας. Είμαι καλύτερος για κάθε μέρα που πέρασα μαζί σας. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όλα. Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ πολύ.

Ελπίζω να αγαπήσετε αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια όσο και εμείς».