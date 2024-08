Η Σερένα Γουίλιαμς «έφαγε πόρτα» από εστιατόριο στο Παρίσι: Η απάντηση της επιχείρησης

Με ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι τα «έβαλε» η πασίγνωστη τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς.

Η αθλήτρια που έχει νικήσει 23 φορές το Grand Slam, Σερένα Γουίλιαμς, αποκάλυψε στους χρήστες του Χ (πρώην Twitter) πως το παριζιάνικο ξενοδοχείο που διαθέτει και εστιατόριο, «έδιωξε» αυτήν και την οικογένειά της ενώ ήταν άδειο.

«Μπλιαξ. Μου αρνήθηκαν την πρόσβαση στην ταράτσα για να φάω σε ένα άδειο εστιατόριο από ωραιότερα μέρη αλλά ποτέ με τα παιδιά μου. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά», έγραψε στη λεζάντα και ανέβασε και φωτογραφία από το όνομα του ξενοδοχείου.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn