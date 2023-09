Η Σίντι Κρόφορντ κατακεραυνώνει την Όπρα Γουίνφρεϊ. Η 57χρονη πρώην supermodel υποστηρίζει ότι η διάσημη παρουσιάστρια τής φέρθηκε σαν «αντικείμενο», απαιτώντας να δείξει το σώμα της στην κάμερα σε ηλικία 20 ετών.

Η Σίντι Κρόφορντ που έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση πριν από 37 χρόνια στο «The Oprah Winfrey Show» της Όπρα Γουίνφρεϊ, θυμάται και ξεσπάει:

«Ήμουν σαν ένα παιδί και μου ζήτησε να δείξω το σώμα μου στην τηλεόραση»

Το άλλοτε supermodel και σήμερα μητέρα δύο παιδιών, εξαπέλυσε επίθεση στην Όπρα Γουίνφρεϊ στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ της Apple TV+ «The Super Models», όπου εμφανίζεται με τις άλλες διάσημες καλλονές της πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, Λίντα Εβαντζελίστα και Κρίστι Τέρλινγκτον.

Στο απόσπασμα που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, η Όπρα ακούγεται να παρουσιάζει την τότε 20χρονη Σίντι να λέει: «Είχες πάντα αυτό το σώμα; Σήκω για λίγο. Αυτό είναι που αποκαλώ ΣΩΜΑ»!

Δείτε το βίντεο από σχετική ανάρτηση στο X (Twitter):

‘It was so NOT okay’: Cindy Crawford blasts Oprah for treating her like ‘CHATTEL’ by demanding she show off her body on camera at age 20 to prove she was ‘worthy’ of fame – as supermodel opens up about regularly PASSING OUT from hunger on shoots pic.twitter.com/9oINGJMW6q