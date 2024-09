Η Τζένα Ορτέγκα θέλει να υποδυθεί τη Ζαν Ντ’ Αρκ

“Ένας χαρακτήρας που ονειρεύομαι να υποδυθώ είναι η Ζαν Ντ’ Αρκ”, δήλωσε ο Τζένα Ορτέγκα, η οποία επιθυμεί διακαώς να παίξει αυτόν τον ιστορικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τη συνάδελφό της Κάθριν Ο΄ Χάρα τους ζητήθηκε να πουν τις τέσσερις αγαπημένες τους ταινίες και η Τζένα Ορτέγκα αποκάλυψε ότι θέλει να ενσαρκώσει τη Ζαν Ντ’ Αρκ και μάλιστα όπως παρουσιάζεται στην ταινία «Τα πάθη της Ζαν Ντ’ Αρκ» (The Passion Of Joan Of Arc).

Το φιλμ του βωβού κινηματογράφου, που γυρίστηκε το 1928, σκηνοθέτησε ο Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ με πρωταγωνίστρια τη Ρενέ Φαλκονετί.

«Είναι μια ηθοποιός που αγαπώ και είναι κάτι για το οποίο έχω μιλήσει πολύ με τον Τιμ Μπάρτον» είπε η Τζένα Ορτέγκα.

Η Τζένα Ορτέγκα πρωταγωνιστεί στο σίκουελ «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης» σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον.

«Η απόδοση της Ρενέ Φαλκονετί σε αυτη την ταινία είναι απολύτως τρελή. Νιώθω ότι ένας χαρακτήρας που ονειρεύομαι να υποδυθώ είναι η Ζαν Ντ’ Αρκ» εξήγησε.