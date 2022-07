Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας κάτω από άκρα μυστικότητα, με το γεγονός να γίνεται γνωστό μέσα από τις άδειες που έβγαλαν οι δύο σταρ των ΗΠΑ.

Το TMZ έκανε γνωστή την είδηση με το σχετικό ρεπορτάζ να επιβεβαιώνεται και από κοντινούς ανθρώπους της Λόπεζ και του Άφλεκ, που ανέφεραν ότι “είναι πλέον σύζυγοι”.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν ζευγάρι και στο παρελθόν, έχοντας αρραβωνιαστεί το 2002, αλλά δύο χρόνια αργότερα χώρισαν εξαιτίας και της “πίεσης” από τα ΜΜΕ. Πρόσφατα όμως ήρθαν ξανά κοντά και η επανασύνδεση οδήγησε σε νέο αρραβώνα πριν τρεις μήνες και πλέον σε γάμο.

Ben Affleck and Jennifer Lopez say “I do” in Sin City … the couple is married, and tying the knot in the desert of Nevada no less. https://t.co/wXreL80yB3