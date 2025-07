Sean «Diddy» Combs: Αθώος για sex trafficking και εγκληματική οργάνωση – Γλίτωσε τα ισόβια

Ο Sean «Diddy» Combs, γνωστός και ως Puff Daddy, αθωώθηκε στην πρώτη και βαρύτερη κατηγορία, αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών – κατηγορίες που θα μπορούσαν να τον στείλουν στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, αλλά καταδικάστηκε για αδίκημα σχετικό με πορνεία σε δύο περιπτώσεις.

Ένοχος για δύο από τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε, βρέθηκε τελικά ο Diddy ή αλλιώς Puff Daddy, σε μία δίκη που τράβηξε τα βλέμματα του πλανήτη. Οι ένορκοι στη δίκη του ενημέρωσαν νωρίτερα το δικαστήριο πως έχουν καταλήξει σε ετυμηγορία, έπειτα από μια κρίσιμη και μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων.

Η εισαγγελέας Μαουρίν Κόμεϊ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα ζητήσει την ανώτατη ποινή των 20 ετών για τον Κόμπς και ζήτησε από το δικαστήριο να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επιβολή ποινής, υποστηρίζοντας ότι έχει δείξει περιφρόνηση για τον νόμο και ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής.

Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι ο Κόμπς πρέπει να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την επιβολή ποινής, καθώς πρόκειται για την πρώτη του καταδίκη και οι κατηγορίες είναι λιγότερο σοβαρές.

Ο Diddy κρίθηκε αθώος για την πρώτη κατηγορία, που αφορούσε συνωμοσία εκβιασμού (racketeering conspiracy). Για τη δεύτερη κατηγορία, που αφορούσε την φερόμενη σεξουαλική εμπορία της Κάσι Βεντούρα, κρίθηκε επίσης αθώος.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ράπερ και παραγωγός βρέθηκε ένοχος στην τρίτη κατηγορία, σχετικά με τη μεταφορά της Κάσι Βεντούρα κατά παράβαση του Mann Act, ενός νόμου που απαγορεύει τη διακίνηση ατόμων για ανήθικους σκοπούς.

Στην τέταρτη κατηγορία, που αφορούσε τη σεξουαλική εμπορία της πρώην συντρόφου του Jane, κρίθηκε αθώος. Τέλος, κρίθηκε ένοχος στην πέμπτη κατηγορία, που σχετιζόταν με τη μεταφορά της πρώην συντρόφου του Jane, κατά παράβαση του νόμου Mann Act. Η υπεράσπιση ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος, προσφέροντας εγγύηση 1 εκατ. δολαρίων.

Αναλυτικά:

Ο Combs εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τη μητέρα του και τα έξι ενήλικα παιδιά του. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της απόφασης παρέμεινε σιωπηλός με το κεφάλι σκυμμένο.

