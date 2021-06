Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την καριέρα της στο τρέιλερ της σειράς «Behind the Music». Το πρώτο επεισόδιο εξερευνά την καριέρα των Ρίκι Μάρτιν και LL Cool J.

Στο επεισόδιο με την Τζένιφερ Λόπεζ η «εκρηκτική» λατίνα σταρ αποκαλύπτει: «Δεν έχω κάνει όλα όσα ονειρευόμουν»!

Η Paramount + κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς ντοκιμαντέρ «Behind the Music» που αναβιώνει και θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου στην υπηρεσία streaming.

Οι επόμενοι καλλιτέχνες που θα προβληθούν στη σειρά ντοκιμαντέρ είναι οι Χιούι Λιούις, Busta Rhymes, Duran Duran, New Kids On the Block, Μπρετ Μάικλς και και Fat Joe.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, ο Ρίκι Μάρτιν και οι άλλοι…

Ο Ρίκι Μάρτιν σκέφτεται πόσο έχει αλλάξει τα οκτώ χρόνια που πέρασαν από το προηγούμενο επεισόδιο της σειράς «Behind the Music» στο οποίο συμμετείχε. Η πρωτότυπη σειρά παρουσιάζει το πορτρέτο του το 2000 και το 2011, οπότε το νέο επεισόδιο με τον τραγουδιστή πρέπει να έχει γυριστεί το 2019.

Οι Χιούι Λιούις και Μπρετ Μάικλς μιλούν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Ο Χιούι Λιούις, τραγουδιστής των Huey Lewis and the News, πάσχει από το σύνδρομο Meniere, που έθεσε σε κίνδυνο την ακοή του. Ο αρχηγός των Poison, Μπρετ Μάικλς έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και έχει υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς.

Η σειρά «Behind the Music» έκανε πρεμιέρα το 1997 στο VH1 με παρουσίαση των ιστοριών καλλιτεχνών, όπως οι Guns N ‘Roses, Run-D.M.C., Metallica κ.ά.