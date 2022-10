Nέα σειρά παιδικών βιβλίων από την Τζέρι Χάλιγουελ. Tο πρώην μέλος των «Spice Girls» είναι ήδη επιτυχημένη συγγραφέας.

Το πρώτο βιβλίο της πρώην «Spice Girls», Τζέρι Χάλιγουελ με τίτλο «Rosie Frost and the Falcon Queen», έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2023, περιγράφει την ιστορία της ορφανής Rosie Frost, που στέλνεται σε ένα μυστηριώδες νησί, το οποίο φιλοξενεί ξεχωριστούς εφήβους και επίσης ένα καταφύγιο για είδη υπό εξαφάνιση.

Η Τζέρι Χάλιγουελ θα κυκλοφορήσει αυτή τη νέα σειρά παιδικών βιβλίων περιπέτειας, μετά τα επιτυχημένα μυθιστορήματά της με πρωταγωνίστρια την «Ugenia Lavender».

Το πρώην μέλος των Spice Girls υπέγραψε συμφωνία για δύο βιβλία με τον εκδοτικό οίκο Scholastic στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Penguin Young Reader του Philomel Books στις ΗΠΑ.

Scholastic has scooped Rosie Frost and the Falcon Queen, an adventure story by author and former Spice Girl Geri Halliwell-Horner ( @gerihalliwell ), secured in a two-book deal. Read more about the book deal here: https://t.co/ZAAcJK3c3L pic.twitter.com/JMGMpJDl8r

Η Χάλιγουελ είπε ότι ελπίζει η ιστορία να εμπνεύσει τους νεαρούς αναγνώστες να βρουν τη «δύναμη και την αντοχή» μπροστά σε αντιξοότητες. «Η Rosie Frost είναι στην καρδιά μου για πολύ καιρό και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να την συστήσω στον κόσμο» τόνισε.

