Η Βάνα Μπάρμπα έφαγε κλήση για παράνομο παρκάρισμα – Χωρίς πινακίδες το αυτοκίνητό της

Μία πρωινή περιπέτεια αντιμετώπισε η Βάνα Μπάρμπα, καθώς το αυτοκίνητο της ηθοποιού ήταν παράνομα παρκαρισμένο κοντά στο Καλλιμάρμαρο και μάλιστα χωρίς πινακίδες.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 03.12.2025, η Βάνα Μπάρμπα ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Τροχαία για το αυτοκίνητό της, που είχε αφήσει σε πεζοδρόμιο κοντά στο Καλλιμάρμαρο χωρίς πινακίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα μετέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» του Alpha, «Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Από τον αριθμό πλαισίου, ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει, εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και την κάλεσαν, απαντώντας η Βάνα Μπάρμπα».

Όπως προσέθεσε δημοσιογράφος του Alpha, η ηθοποιός ξύπνησε από το τηλεφώνημα, ενώ στο σημείο έφτασε αργότερα η κόρη της. Το όχημα δεν είχε πινακίδες και της επιβλήθηκε και κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι πινακίδες στο αυτοκίνητο της ηθοποιού, είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση σε άλλο σημείο.

Η εκπομπή προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Βάνα Μπάρμπα, όμως η ηθοποιός δεν απάντησε.