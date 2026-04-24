Η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς αρραβωνιάστηκαν – Το δαχτυλίδι που πυροδότησε τις φήμες

Τους τελευταίους 8 μήνες η Ζόι Κράβιτζ έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του γοητευτικού τραγουδιστή Χάρι Στάιλς, ωστόσο οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική του ζωή και δεν πραγματοποιούν συχνά δημόσιες εμφανίσεις.

Τις τελευταίες ώρες έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι το ζευγάρι αποφάσισε να πάει στο επόμενο στάδιο της σχέση του. Σύμφωνα με το People, η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς αρραβωνιάστηκαν. Οι φήμες περί αρραβώνα ξεκίνησαν όταν η όμορφη ηθοποιός εθεάθη στο Λονδίνο να φοράει ένα δαχτυλίδι στον παράμεσο του αριστερού της χεριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκπρόσωποι του ζευγαριού κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τα δημοσιεύματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και οκτώ μήνες και το ειδύλλιό τους έγινε γνωστό στα τέλη Αυγούστου 2025, όταν έκαναν διακοπές και περπατούσαν αγκαζέ στη Ρώμη. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Πηγή του People ανέφερε ότι έναν μήνα αργότερα ο Χάρι Στάιλς γνώρισε τον πατέρα της Ζόι και διάσημο ροκ σταρ, Λένι Κράβιτζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι φαίνονταν να πέρασαν υπέροχα. Έχει επίσης συστήσει τον Χάρι σε φίλους. Αυτό μου φαίνεται κάτι παραπάνω από απλό», είχε δηλώσει η εν λόγω πηγή.

«Φαίνονται πολύ σοβαροί και αφοσιωμένοι στο να δίνουν προτεραιότητα στον χρόνο που περνούν μαζί. Φαίνεται επίσης ότι έχουν δημιουργήσει μια ζωή μαζί που και οι δύο απολαμβάνουν πραγματικά», ανέφερε άλλη πηγή στο ίδιο μέσο.

Σημειώνεται ότι η Ζόι Κράβιτζ στο παρελθόν ήταν αρραβωνιασμένη με τον πρωταγωνιστή της στο Τσάνινγκ Τέιτουμ, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του θρίλερ «Blink Twice». Το πρώην ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023, αλλά χώρισε έναν χρόνο αργότερα, αφού συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους.

Ο Χάρι Στάιλς ήταν ζευγάρι με την ηθοποιό Τέιλορ Ράσελ και τον Μάιο του 2024 έγινε γνωστός ο χωρισμός τους.