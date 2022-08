Η ζωή της Αμερικανίδας σταρ, Γουίτνεϊ Χιούστον γίνεται ταινία με πρωταγωνίστρια την Αγγλίδα ηθοποιό, Ναόμι Άκι στον ομώνυμο ρόλο. Το «I Wanna Dance With Somebody» ξεκίνησε ήδη τα γυρίσματα του και η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail η ταινία για την Γουίτνεϊ Χιούστον, ξεκινά περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την εποχή που η αείμνηστη τραγουδίστρια, είχε κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα της άλμπουμ και έγινε η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 100 επτά συνεχόμενες φορές.

First look at Naomi Ackie as Whitney Houston on the official poster for ‘I WANNA DANCE WITH SOMEBODY’. pic.twitter.com/MmstMUdWTe