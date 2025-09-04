Ιωάννα Τούνη: «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot» απάντησε για πρώην σύντροφό της

Η Ιωάννα Τούνη ολοκλήρωσε τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της και πλέον επικεντρώνεται στα επαγγελματικά της. Η επιχειρηματίας συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στα social media, με αναρτήσεις και απόψεις που εκφράζει κατά καιρούς, να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως.

Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί πολλές γυναίκες, τους άπιστους άνδρες. Έστειλε τις δικές της συμβουλές, που θα μπορούσαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη πρότεινε στις διαδικτυακές της φίλες όταν κάποιος τις φλερτάρει και είναι δεσμευμένος, να στέλνουν screenshot των μηνυμάτων τους στις συντρόφους τους.



«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει γκόμ***ς που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot; Θα απαλλαγούμε από μαλ**** σε λίγες μόνο μέρες», έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε βίντεό της στο TikTok.

Ανάμεσα στις απαντήσεις που δέχτηκε, ξεχώρισε ένα σχόλιο: «Ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, τόσο ανεξάρτητη και με αυτοπεποίθηση, πώς ανέχτηκες έναν τέτοιο, που έστειλε σε όλη τη χώρα και σε κάθε τσοκαρία εκεί έξω;». Η ίδια δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, γράφοντας: «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot».

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.