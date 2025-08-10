Η Ιωάννα Τούνη γιορτάζει τα γενέθλια της στην Ίμπιζα – Βίντεο με την τούρτα υπερπαραγωγή και την έκπληξη των φίλων της

Έχοντας στον λαιμό της ένα μεγάλο γαλάζιο ματάκι για να μην την ματιάσουν, η Ιωάννα Τούνη μάζεψε τους φίλους της και ταξίδεψε έως την Ίμπιζα για να γιορτάσει τα 32α γενέθλιά της.

Φίλοι της από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Μύκονο ακολούθησαν την γνωστή influencer στο πανέμορφο νησί της Ισπανίας. Ένα ξέφρενο πάρτι στην Ίμπιζα φαίνεται πως ήταν το πλάνο της Ιωάννας Τούνη για τα γενέθλιά της και όπως μας έδειξε στο Instagram, το έκανε και το απόλαυσε στο έπακρο.

Το ταξίδι για την επιχειρηματία ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη. Έχοντας κακή προϊστορία με τα αεροπορικά ταξίδια, η Ιωάννα Τούνη φόρεσε ένα ματάκι για να μην της τύχει καμία αναποδιά. Στη συνέχεια και μαζί με τους αγαπημένους της «δανείστηκαν» τις ατάκες των τηλεοπτικών γιαγιάδων του «Στο Παρά Πέντε», Θεοπούλα και Σοφία, που γιόρταζαν πως θα πάνε στην Ίμπιζα.

Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή.

Όπως φάνηκε στα πλάνα, η Ιωάννα Τούνη αιφνιδιάστηκε αλλά στη συνέχεια έσβησε την τούρτα της με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.