Άγριο κράξιμο στην Ιωάννα Τούνη και την Στέλλα Πάσσαρη που διασκεδάζουν ενώ η Ελλάδα καίγεται: «Άθλια υποκείμενα, ντροπή, αίσχος»

Μηνύματα οργής και αποδοκιμασίας προκάλεσε η νέα ανάρτηση της Στέλλας Πάσσαρη, στην οποία ποζάρει μαζί με την Ιωάννα Τούνη σε ένα πάρτι στην Ίμπιζα. Οι εν λόγω φωτογραφίες ανέβηκαν στο Instagram, τη στιγμή που η χώρα μας ήταν στο έλεος της πύρινης λαίλαπας, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στους followers τους.

Οι χρήστες των social media έκραξαν άγρια τις δύο φίλες – και κυρίως την Ιωάννα Τούνη – που εδώ και μέρες «βομβαρδίζει» τους θαυμαστές της με το πόσο καλά περνάει στην Ισπανία, όπου ταξίδεψε για να γιορτάσει τα 32α γενέθλιά της. Δυστυχώς, την ίδια χρονική περίοδο καίγονταν σπίτια και περιουσίες στην Ελλάδα και αυτή η η συγκυρία δε βοήθησε ιδιαίτερα τις δύο φίλες…

«Λίγο κουράζει όλο αυτό το επιφανειακό πανηγύρι λες και είστε 18χρονα. On the other hand it does pay the bills, (από την άλλη πλευρά, αυτό πληρώνει τους λογαριασμούς) οπότε καλά κάνετε», έγραψε μία χρήστης του Instagram.

«Άνοιξε τα στραβά σου, διάβασε κανένα βιβλίο, ασχολήσου με κάτι, σάπια», σημείωσε κάποιος άλλος και η Ιωάννα Τούνη έδωσε τη δική της απάντηση στο πρώτο σχόλιο αναφέροντας: «Ναι ανάγκη έχει η Στέλλα να της πληρώνω εγώ τα bills, με τις 3 επιχειρήσεις που έχει».

«Κορίτσια, πολύχρονες αλλά και ανοίξτε και λίγο παραπέρα και διαβάστε τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.

«Η@@@@@ς ότι και να σας πού πούνε είναι λίγο. Εγώ και οι φίλοι μου θυσιάσαμε τις διακοπές μας για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που καίγονται και εσείς τι; Άθλια υποκείμενα, ντροπή, αίσχος. Μεγαλώνει και παιδί», έγραψε μία άλλη οργισμένη follower.

«Όπως πάντα δεν βλέπουν τι γίνεται δίπλα σου, τι γίνεται στη χώρα που ζούνε γιατί απλά δεν τους πολυνοιάζει. Κάνουν λες και είναι 15 χρονών και δεν έχουν ξαναβγει ποτέ για ποτό και για πάρτι. Αίσχος», έγραψε κάποιος άλλος.

«Ορισμός του new money», ανέφερε ένα ακόμα σχόλιο.

«Πόσο γελοίες είστε πραγματικά με αυτά που κάνετε την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Σας λοιπάμε πραγματικά και σας μου πει ο καθένας ό,τι θέλει», σημείωσε ένας άλλος ακόλουθος.

«Κορίτσια να είστε γερές, να ξαναπάτε, αλλά καίγεται η Ελλάδα μας, λίγο σεβασμός», ήταν ένα άλλο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση.

Ούτε η Στέλλα Πάσσαρη, ούτε η Ιωάννα Τούνη δε θέλησαν να απαντήσουν στα περισσότερα και στα πιο προβλητικά σχόλια που τους έκαναν οι χρήστες του Instagram.

Μάλιστα, μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο profile της και τη σωρεία αρνητικών σχολίων, η Ιωάννα Τούνη αναδημοσίευσε στα stories δύο φωτογραφίες από τις πυρκαγιές που έκαιγαν την Ελλάδα.