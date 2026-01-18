Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Εικόνες από το πάρτι – υπερπαραγωγή που ετοίμασε για τα γενέθλια του γιου της

Παιχνίδια για τους μικρούς και μπουφές με φαγητά για τους μεγαλύτερους, στο παιδικό πάρτι που οργάνωσε η Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα γενέθλια του παιδιού της, με λίγες ημέρες καθυστέρηση, καθώς ο μικρός Πάρης είχε ωτίτιδα και έπρεπε πρώτα να συνέλθει. Η influencer και επιχειρηματίας, είχε φροντίσει ώστε όλα στο παιδικό πάρτι να είναι όπως ακριβώς έπρεπε, για να ευχαριστηθεί τόσο ο γιος της όσο και οι μικροί φίλοι του. 

Σε μια σειρά από εικόνες που δημοσιοποίησε η Ιωάννα Τούνη, φαίνεται ο χώρος του πάρτι, ο εντυπωσιακός στολισμός και η τούρτα που κόπηκε για τα γενέθλια του μικρού Πάρη. Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε οργανώσει πάρτι για εκείνον και ο πατέρας του στην Αθήνα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της μητέρας του, που ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. 

«Χρόνια πολλά έρωτά μου. Η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου να σε αγαπάει και να σε προσέχει», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά τον Πάρη της. Το concept ήταν «dinosaur party», με εντυπωσιακό στολισμό σε γήινες αποχρώσεις.

Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε με ενθουσιασμό μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ημέρας, γράφοντας: «Ειλικρινά το ερπετάριο με τους “αληθινούς” δεινόσαυρους ήταν απερίγραπτο για μικρούς και μεγάλους». Σε άλλο story πρόσθεσε με χιούμορ: «Τα παιδιά ξετρελάθηκαν! Αλλά να μου πεις εδώ ξετρελαθήκαμε εμείς οι μεγάλοι».

Η Ιωάννα Τούνη και ο μικρός Πάρης
Η Ιωάννα Τούνη και ο μικρός Πάρης
Μαμά και γιος, λίγο πριν κόψουν την τούρτα των γενεθλίων
Μαμά και γιος, λίγο πριν κόψουν την τούρτα των γενεθλίων
Τα παιδιά ενώ παίζουν κατά τη διάρκεια του πάρτι
Τα παιδιά ενώ παίζουν κατά τη διάρκεια του πάρτι
Ο εσωτερικός χώρος που διαμορφώθηκε κατάλληλα για το παιδικό πάρτι
Ο εσωτερικός χώρος που διαμορφώθηκε κατάλληλα για το παιδικό πάρτι

Το παιδικό πάρτι έγινε σε εσωτερικό χώρο, ο οποίος διαμορφώθηκε ιδανικά για την ιδιαίτερη ημέρα. Υπήρχε μπουφές για τους μεγαλύτερους, με την Ιωάννα Τούνη να απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Κάποια στιγμή δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να παίξει με τον γιο της, σε ένα από τα φουσκωτά παιχνίδια που είχαν στηθεί.

Η Ιωάννα Τούνη είχε βρεθεί προ ημερών στο Παρίσι για ολιγοήμερες διακοπές και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και αμέσως μετά, άρχισε να επικοινωνεί με τους φίλους της, στα social media. 

