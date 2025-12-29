Η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της Πάρη σε Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Παρίσι

Χριστουγεννιάτικες διακοπές στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, Πάρη.

Το πρωί της Δευτέρας (29.12.2025), η Ιωάννη Τούνη έφτασε στο στολισμένο Παρίσι μαζί με τον γιο 2χρονο γιο της, θέλοντας να κάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητά τους.

Μητέρα και γιος επέλεξαν να αποχαιρετήσουν το 2025 με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη σήμερα, τη βλέπουμε να ποζάρει με τον γιο της μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, με τον μικρό Πάρη να δείχνει χαρούμενος και ενθουσιασμένος.

«Χρόνος και μέρη με τον Πάρη», έγραψε η 31χρονη στην ανάρτησή της.

Το 2025 ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά για την γνωστή influencer, με πολλές αλλαγές στην προσωπική της ζωή, ωστόσο η ίδια, προσπαθεί μέσα μικρές αποδράσεις και στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα, να αφήσει πίσω της κάθε δύσκολη στιγμή.