Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε πάρτι γενεθλίων για τον γιο του – Η Ρία Ελληνίδου ανάμεσα στους καλεσμένους

Επίσης, ο επιχειρηματίας και μοντέλο έστειλε και δημόσιες τρυφερές ευχές στον μικρούλη
Δημήτρης Αλεξάνδρου
O Δημήτρης Αλεξάνδρου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τα γενέθλιά του είχε την Παρασκευή (09.01.2026) ο μικρός Πάρης, γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνης. Το αγοράκι έγινε τριών ετών και ο περήφανος μπαμπά του του διοργάνωσε στην Αθήνα ένα μεγάλο πάρτι.

Το πάρτι του Πάρη τα είχα όλα! Παιχνίδια, τραγούδια, χορό και διάσημους καλεσμένους! Μάλιστα, το θέμα της βραδιάς ήταν οι αγαπημένοι ήρωες του μικρού, οι PAW Patrol. Μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου γιόρτασαν αγαπημένοι του φίλοι, όπως ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Φωτεινή Πετρογιάννη, αλλά και η φερόμενη σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου. 

Μάλιστα, οι καλεσμένοι δημοσίευσαν στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή αυτή βραδιά, ενώ παρών ήταν και ο νονός του Πάρτη, ο Γιώργος Μανίκας.

Ένα στιγμιότυπο από το πάρτι του Πάρη
Ένα στιγμιότυπο από το πάρτι του Πάρη

Μία ημέρα αργότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του.

«Ο πιο δυνατός λόγος να χαμογελάω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα. 3 χρονών Paris Patrol», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Εν τω μεταξύ, και η Ιωάννα Τούνη ευχήθηκε δημοσίως στον γιο της, Πάρη, για τα γενέθλιά του.

