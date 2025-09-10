Ιωάννα Τούνη: Νέο χτένισμα με τα φυσικά μαλλιά της – «Νιώθω φαλακρή» λέει σε βίντεο η influencer

Η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Η influencer που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media τονίζει πως χρειάζεται χρόνο για τον εαυτό της. Οι αλλαγές και οι πειραματισμοί αναφορικά με την εμφάνισή της, είναι αδύνατον να σταματήσουν.

Η γνωστή influencer με βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram δείχνει το νέο της κούρεμα και τα φυσικά της μαλλιά. Μάλιστα, η ίδια φαίνεται ενθουσιασμένη από την αλλαγή στην εμφάνισή της, ενώ ζητά από τους followers της αν θα συνηθίσει σύντομα τη νέα της εικόνα ή αν επιστρέψει στα μακριά της μαλλιά.

Η ίδια, ωστόσο, δεν ήταν σίγουρη για την απόφασή της αυτή γράφοντας σε story στο Instagram, «λογικά θα μείνω κουρούπα» δημοσιεύοντας τις προσθήκες που αφαίρεσε. «Νιώθω φαλακρή, για να δούμε τι θα δούμε» πρόσθεσε η ίδια.

Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη αναρωτήθηκε «συγγνώμη η κυρία;»

«Κουρεύτηκα, φυσικά μαλλάκια καιρό είχα να τα δω, cute υγιή, για πείτε, θα τα συνηθίσω ή να βάλω exte;» λέει στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη δείχνοντας στην κάμερα την αλλαγή που αποφάσισε να κάνει στα μαλλιά της.

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.