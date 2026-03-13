Ιωάννα Τούνη: «Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος»

Η Ιωάννα Τούνη, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πάρει τον γιο της, Πάρη, από τον πατέρα του, μίλησε στον δημοσιογράφο, Γρηγόρη Μπάκα, και την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με την γνωστή influencer να ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι έγκυος.

Στην ερώτηση που της έκανε ο δημοσιογράφος για το αν είναι έγκυος, η Ιωάννα Τούνη, εξαιτίας κάποιων στόρυ στο instagram που άναψαν «φωτιές», απάντησε αυθόρμητα: «Όλα καλά. Δεν ξέρω γιατί ήρθες. Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος.

Παιδιά, ένα τεστ ΠΑΠ έκανα και γενικά κορίτσια να ελέγχεστε! Κάθε χρόνο να κάνετε τεστ ΠΑΠ, να υπάρχει ενημέρωση Α γιατί είναι για την υγεία μας. Ήρθα να πάρω το μωρό μου οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

Σχετικά με την τοξικότητα μετά από ένα βίντεο στο Tik Tok που έφερε εκατοντάδες αντιδράσεις, η Ιωάννα Τούνη σημείωσε: «Δεν ξέρω ποιο από όλα τα τοξικά πράγματα έχεις στο μυαλό σου, πραγματικά. Εγώ κάνω focus στο καλό. Τοξικοί υπάρχουν παντού και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε μπροστά γιατί πάντα συγκρίνουν το καλό τους με κάτι που δεν έχουν και δεν είναι ποτέ χαρούμενοι».

Η ίδια υπενθύμισε μάλιστα και την δίκη για το revenge porn βίντεο που πλησιάζει και θα γίνει στις 27 Μαρτίου.