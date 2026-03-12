Ιωάννα Τούνη: «Δεν είμαι έγκυος» ξεκαθάρισε μετά τις εικόνες που δημοσίευσε από επίσκεψη σε γυναικολόγο

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε γυναικολόγο για τον ετήσιο έλεγχό της και οι εικόνες που δημοσίευσε στα social media, προκάλεσαν σε ορισμένους απορίες. Η επιχειρηματίας έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν είναι έγκυος. Στο βίντεο ακούγεται η γιατρός να εξηγεί στην influencer τι δείχνει ο υπέρηχος και εκείνη να την ακούει με προσοχή.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να υπενθυμίσει τη σημασία του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέταση που όλες οι γυναίκες πρέπει να εντάσσουν στη ρουτίνα φροντίδας της υγείας τους.

«Συμπεθέρες μου σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο» έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η επιχειρηματίας παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και κατά διαστήματα μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της. Στέλνει τα δικά της μηνύματα και πολλές φορές δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που δέχεται.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε διακρίνεται ο υπέρηχος που έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, γεγονός που οδήγησε αρκετούς followers να αναρωτηθούν μήπως πρόκειται για εγκυμοσύνη.

«Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες», ξεκαθάρισε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.