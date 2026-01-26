Ιωάννα Τούνη: Οι πόζες της influencer στα χιόνια με λευκή γούνα και μαύρες μπότες

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και αυτή τη φορά δημοσιοποίησε φωτογραφίες της στα χιόνια. Η influencer που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλλει, ποζάρει με λευκή γούνα, μαύρες μπότες και μαύρα γυαλιά, με το δικό της ξεχωριστό στιλ.

Η Ιωάννα Τούνη συνοδεύει τις φωτογραφίες με το «Frozen» της Madonna και δείχνει πώς συνδυάζει τη μόδα με τη μαγεία του χειμωνιάτικου τοπίου. Τα χιόνια ήταν το ιδανικό σκηνικό για να δείξει και πάλι ότι ξέρει να μαγνητίζει τα φώτα με απόλυτη άνεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από ένα χρόνο, η Ιωάννα Τούνη είχε φωτογραφηθεί σε ένα ανάλογο τοπίο, με μια κολλητή φίλη της. Όπως και τότε, η ανάρτησή της έγινε viral μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Προ ημερών η Ιωάννα Τούνη έκανε πάρτι – υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του γιου της και δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες. Το παιδικό πάρτι έγινε σε εσωτερικό χώρο, ο οποίος διαμορφώθηκε ιδανικά για την ιδιαίτερη ημέρα. Υπήρχε μπουφές για τους μεγαλύτερους και πολλά παιχνίδια για τους μικρούς φίλους του Πάρη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Η Ιωάννα Τούνη είχε βρεθεί προ ημερών στο Παρίσι για ολιγοήμερες διακοπές και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και αμέσως μετά, άρχισε να επικοινωνεί με τους φίλους της, στα social media.