Ο Αμερικανός ηθοποιός, Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνιορ, πήγε στην τελετή των βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ όχι με κάποια πανάκριβη λιμουζίνα, όπως όλοι οι διάσημοι προσκεκλημένοι στην τελετή, αλλά με λεωφορείο και μετρό!

Ο 73χρονος ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε εκατοντάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στις ΗΠΑ πήγε στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες μαζί με την κόρη του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δη με το λεωφορείο και το μετρό.

Η απόφασή του είχε… αιτία, ενώ αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που δεν πήγε με αυτοκίνητο στην τελετή των Όσκαρ.

Ο ηθοποιός είναι από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές στις ΗΠΑ και μάχεται για την προστασία του περιβάλλοντος από τη δεκαετία του ’70. Ο Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνιορ αποφεύγει να πηγαίνει στην τελετή απονομής των Όσκαρ με αυτοκίνητο εδώ και αρκετά χρόνια.

Φέτος, τον ηθοποιό συνόδευσε η κόρη του Χέιντεν, η οποία κατέγραψε το ταξίδι των δύο στο Λος Άντζελες στην τελετή απονομής με βίντεο στο TikTok.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο 73χρονος ηθοποιός να παίρνει το λεωφορείο προς το σταθμό του μετρό, μετά να βγαίνει από τον συρμό και να περπατά την υπόλοιπη διαδρομή προς το Dolby Theatre.

Ed Begley Jr.'s 'thing' has been environmentalism. Like, dude LIVES THAT SHIT.

I don't know why it should shock me mans took Public Transport to the Oscars. https://t.co/DuW9YaOKAE