Ipnos: Η νέα μπαλάντα του Tso με τη Μαρίνα Σάττι θα ξυπνήσει το παιδί μέσα μας

Ο Ipnos, η νέα soft μπαλάντα του Tso με τη Μαρίνα Σάττι, υπνοβατεί ανάμεσα στην ευφορία και τη μελαγχολία και μας ωθεί να λύσουμε τα τραύματα που κουβαλάμε από παιδιά, και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Golden Records.

Είναι γενναίο να αγγίζεις τα πιο αθέατα σημεία μέσα σου. Να βυθίζεσαι και να φτάνεις εκεί που η στασιμότητα και η απόλυτη ησυχία θα σε φέρουν αντιμέτωπο με την πιο απογυμνωμένη εκδοχή του εαυτού σου. Τα φωνητικά των δύο πολυτάλαντων καλλιτεχνών, της Μαρίνας Σάττι και του Tso γίνονται ηχώ – οδηγός σε αυτό το ονειρικό state of mind.

Επίσης, το νέο single σηματοδοτεί και την επιστροφή του Tso στις ρίζες του, φέρνοντας το επερχόμενο album κοντά στο πρώτο του μουσικό project «3598».

tso.mp3 Tso 38; Marina Satti. Who would have thought. Ο Tso στα 20 που άκουγε το Yenna κλαίει τώρα. πρωτότυπος ήχος – Tso

Φυσικά στο album θα βρούμε και τις underground club κυκλοφορίες όπως το Zometso και το Kitanami. Την παραγωγή επιμελήθηκαν οι Ermis, Kay Be, Nick Kodonas,Teo.x3 σε μουσική των Tso, Marina Satti και στίχους του Tso.