Η Μαρία Καλάβρια αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δεν γκρίνιαξες ποτέ»

Η Μαρία Καλάβρια εύχεται «καλό παράδεισο» στη Γωγώ Μαστροκώστα, με ανάρτησή της στα social media. Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με την φίλη της και έγραψε λέξεις που έβγαιναν από την ψυχή της. Γράφει για την υπομονή που έκανε η φίλη της όσο πάλευε με τον καρκίνο και για τα ανεξάντλητα ψυχικά της αποθέματα.

Η Μαρία Καλάβρια και η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν φίλες εδώ και δεκαετίες. Είχαν εμφανιστεί σε δημόσιες εξόδους και είχαν κάνει μαζί διακοπές. Η επιχειρηματίας ήταν ένας από τους ανθρώπους που μάθαινε για την πορεία της υγείας της 56χρονης από στενούς συγγενείς της.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καλάβρια εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και στάθηκε στη γενναιότητα της φίλης της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δεν γκρίνιαξες ποτέ».

«Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δε γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».

Την είδηση του θανάτου της, ανακοίνωσε η κόρη της. Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα.