Ιζαμπέλλα Φούλοπ για Γιώργο Δερβίση: Υπάρχει κατανόηση, χαιρόμαστε ο ένας με την επιτυχία του άλλου

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz και παρόλο που οι συνθήκες τις ζωής τους είναι απαιτητικές βρίσκουν τον τρόπο να ισορροπούν ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή.

Η νεαρή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το μεσημέρι του Σαββάτου (27.12.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για τον γάμο της με τον διεθνή πολίστα. Μάλιστα, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποκάλυψε ότι ο χιούμορ είναι βασικό συστατικό στη σχέση τους.

«Με τον σύζυγό μου γνωριζόμαστε από παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που περνάς καλά, νιώθεις καλά μαζί του, νιώθεις ο εαυτός σου, νιώθεις ελεύθερος μέσα σε μία σχέση και φυσικά το χιούμορ είναι πολύ βασικός παράγοντας έτσι για να περνάει η ζωή καλύτερα. Το χιούμορ είναι βασικός παράγοντας για να κυλά η ζωή.

Ο πρωταθλητισμός έτσι είναι και χρειάζεται να λείπει αρκετά συχνά για αγώνες. Κι εγώ στα γυρίσματα στη “Γη της ελιάς” έπρεπε να λείψω. Κατά κάποιον τρόπο αυτό που κάνουμε λίγο εφάμιλλο. Το πρόγραμμα και των δύο είναι απαιτητικό, με τα γυρίσματα και τα ωράρια που είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει μία κατανόηση, χαιρόμαστε ο ένας με την επιτυχία του άλλου, οπότε αν δεν υπάρξουν αυτές οι θυσίες δεν υπάρχει και ανταπόδοση», δήλωσε η όμορφη καλλιτέχνιδα.

Επίσης η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι όταν ήταν μικρή είναι ανασφάλειες.

«Μπορεί να ακούγεται κάπως να το λέω αυτό και με δεδομένο και το επάγγελμα που έχω ακολουθήσει, αλλά εγώ και ως παιδί δεν ήμουνα ποτέ έτσι το πρότυπο της αυτοπεποίθησης. Και ίσως ήτανε και ένας λόγος που ακολούθησα και αυτό το επάγγελμα τελικά, ότι είχα την ανάγκη πάντα ξέρεις της επιβεβαίωσης από τους άλλους, κατά κάποιον τρόπο. Το δούλεψα πολύ αυτό, πλέον πιστεύω είμαι σε πολύ καλά… Σίγουρα είχα ανασφάλειες, δηλαδή το λέω με μεγάλη βεβαιότητα πια, γιατί αναγνωρίζω κάποια πράγματα καλύτερα βλέποντας το παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμένα η δουλειά μου μου δίνει ζωή, είναι κινητήριος δύναμη για μένα, δεν μπορώ να την εγκαταλείψω, οπότε θα ήθελα να μπορώ να την ακολουθώ», είπε ακόμα σε άλλο σημείο της συνέντευξή της η Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

Παράλληλα, η νεαρή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στη δραματική σειρά εποχής «Porto Leone» που πρωταγωνιστεί φέτος αναφέροντας: «Στο “Porto Leone” όλα ήταν καρμικά! Έζησα αλλεπάλληλα deja vu στο γύρισμα του γάμου».