Το βράδυ του Σαββάτου (09.07.2022), πάνω από 70.000 άνθρωποι ανάμεσά του και η Angelina Jolie βρέθηκαν στο Τσίρκο Μάσιμο για την συναυλία των Maneskin των νικητών του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision του 2021.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολλοί επιστήμονες είχαν ζητήσει την αναβολή της συναυλίας των Maneskin για να αποφευχθεί η πιθανότητα διασποράς του κοροναϊού. Αλλά ο κόσμος και οι διοργανωτές ήταν ασυγκράτητοι.

Η Angelina Jolie μαζί με την κόρη της Shiloh λικνίζονταν στους ρυθμούς του συγκροτήματος και μάλιστα τραγουδούσαν μαζί με τους υπόλοιπους θεατές.

It's definitely a flex if you make the angelina jolie watch you pic.twitter.com/IdpTWAwUIe