Έναν ξεχωριστό καλεσμένο είχε το Σάββατο (27.5.2023) η εκπομπή «Just the 2 of us» στον Alpha με την Καίτη Γαρμπή να ενθουσιάζεται.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή J2US εμφανίστηκε ο γιος της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, Δημήτρης, ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια των ταλαντούχων γονιών του.

Ο Δημήτρης Σχοινάς ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια του.

Ακούστε τον:

Μάλιστα, την ώρα που τραγουδούσε, ο φακός έπιασε την Καίτη Γαρμπή, που είναι μέλος της κριτικής επιτροπής, να βγάζει βίντεο τον γιο της.