Καίτη Γαρμπή: Το φιλί που μου έδωσε ο Διονύσης Σχοινάς ήταν «καυτό» και κανονικό, το ένιωσα

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς είχαν πρωταγωνιστήσει προ ημερών σε ένα απολαυστικό βίντεο που δημοσιοποίησε ο Διονύσης Ατζαράκης. Οι δυο τους ακολούθησαν το σενάριο και στο τέλος έδωσαν ένα φιλί μπροστά στην κάμερα. Για αυτό το στιγμιότυπο, η δημοφιλής τραγουδίστρια δέχτηκε ερώτηση το βράδυ της Τρίτης (03-03-2026), καλεσμένη στη «Νύχτα εκτός ρυθμού», όπου χάρισε μια μοναδική βραδιά στο κοινό της.

Αρχικά η Καίτη Γαρμπή δέχτηκε ερώτηση για τη Eurovision: «Εύχομαι ο Akylas να το “φέρει” με το “Ferto” στην Ελλάδα». Οι δημοσιογράφοι δεν γινόταν να μην αναφερθούν και στο παθιασμένο φιλί που έδωσε με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά σε συνέντευξή τους; «Με τον Διονύση έχουμε βασικό συστατικό στη σχέση μας όλα αυτά τα χρόνια το χιούμορ. Δεν βγαίνει και η ζωή αν δεν έχεις χιούμορ. Το φιλί αυτό ήταν καυτό και κανονικό και το ένιωσα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο δέχτηκε ερώτηση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο μετά την επίθεση στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Η Καίτη Γαρμπή ανέφερε πως έχει καθημερινή επικοινωνία με την αδερφή της.

«Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται με τον πόλεμο. Η αδερφή μου ζει στην Κύπρο, ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα. Να σκοτώνεται ο κόσμος για τα λεφτά για τα πετρέλαια; Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία πια;», αναρωτήθηκε για τα όσα συμβαίνουν εν έτη 2026.

«Πάμε να γεράσουμε μαζί και να μην το κάνουμε γκομενικά. Και σε μια δύσκολη δουλειά με πολύ ωραία αγόρια και κορίτσια. Το βλέπεις από την αρχή άμα κολλάς με τον άλλον. Με την Καίτη είπαμε από την αρχή “δεν γίνεται να χωρίσουμε ποτέ”. Διαζύγιο; Γελάμε όταν το ακούμε! Δεν μπορεί να φανταστεί ο ένας τη ζωή του χωρίς τον άλλον» είχε πει ο Διονύσης Σχοινάς, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Προ ημερών, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για την καριέρα του συζύγου της και είχε αναφέρει πως αδικήθηκε από τα τραγούδια που ερμήνευσε. «Θα του άξιζε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.