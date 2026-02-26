Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Ο «σύμβουλος γάμου» και το παθιασμένο φιλί του ζευγαριού στην κάμερα

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς σε ένα απολαυστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των social media. Το λαμπερό ζευγάρι επισκέφθηκε τον Διονύση Ατζαράκη και ακολούθησε το σενάριο που είχε στο μυαλό του. Εκείνος υποδύθηκε για τις ανάγκες του σκετς που δημοσιοποίησε στο YouTube τον… ειδικό σύμβουλο σχέσεων προσπαθώντας να γεφυρώσει το υποτιθέμενο «χάσμα» ανάμεσα στο ζευγάρι.

Το βίντεο ξεκινάει με την Καίτη Γαρμπή να αναφέρει στον «ειδικό» πως «είμαστε εδώ γιατί καταρρέει ο γάμος μας». Ο Διονύσης Σχοινάς τη διακόπτει και λέει «μια χαρά είναι ο γάμος μας». «Ορίστε διαφωνούμε στα πάντα» συμπληρώνει η τραγουδίστρια, με τις χιουμοριστικές ατάκες να εναλλάσσονται ταχύτατα.

Ο διάλογος εξελίσσεται με τον Διονύση Ατζαράκη να προσπαθεί να βάλει τάξη σε μια σχέση που… μόνο πρόβλημα δείχνει να έχει. Και φυσικά, όπως κάθε καλή ρομαντική «ιστορία», το σκετς είχε ευτυχισμένο τέλος: η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έλυσαν τις διαφορές τους με ένα παθιασμένο φιλί on camera, κερδίζοντας τα σχόλια και τα likes των followers.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Μάιο, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για τον παιδικό της έρωτα, την απιστία και τον Διονύση Σχοινά που ήταν και παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dionysis Atzarakis (@dionysisatzarakis)

«Πάμε να γεράσουμε μαζί και να μην το κάνουμε γκομενικά. Και σε μια δύσκολη δουλειά με πολύ ωραία αγόρια και κορίτσια. Το βλέπεις από την αρχή άμα κολλάς με τον άλλον. Με την Καίτη είπαμε από την αρχή “δεν γίνεται να χωρίσουμε ποτέ”. Διαζύγιο; Γελάμε όταν το ακούμε! Δεν μπορεί να φανταστεί ο ένας τη ζωή του χωρίς τον άλλον» είχε πει από την πλευρά του ο Διονύσης Σχοινάς, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Προ ημερών, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για την καριέρα του συζύγου της και είχε αναφέρει πως αδικήθηκε από τα τραγούδια που ερμήνευσε. «Θα του άξιζε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.