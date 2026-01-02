Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Είπε light πράγματα γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Start» της ΕΡΤ και μίλησαν για τη σχέση και την καλλιτεχνική πορεία τους. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέφερε πως μοιράζεται τις αγωνίες του συζύγου της και στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του. Αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως και εκείνος, τις περισσότερες φορές.

Η Καίτη Γαρμπή τόνισε πως ο Διονύσης Σχοινάς αδικήθηκε από την πορεία που ακολούθησε στην ελληνική δισκογραφία. Όπως είπε, η φωνή του συζύγου της ήταν για άλλα, ποιοτικότερα πράγματα, αλλά αυτό δεν συνέβη λόγω της δισκογραφικής εταιρείας του, που οδήγησε τα βήματά του, στο ξεκίνημα της καριέρας του.

«Είναι βασικό συστατικό με τον άνθρωπο που είσαι μαζί του χρόνια να σε θαυμάζει. Και όταν χάνεται ο θαυμασμός, χάνεται κι ο σεβασμός, γιατί πια δεν μετράει για σένα η αξία του συντρόφου σου και έτσι η σχέση παίρνει την κάτω βόλτα. Ό,τι λέει ο Διονύσης, ακριβώς τα ίδια νιώθω κι εγώ για εκείνον. Μια εποχή τα live του Διονύση κουνούσαν την Ελλάδα» είπε αρχικά η Καίτη Γαρμπή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνέχισε: «Ήταν γεγονός στην Αθήνα να πάνε να δουν τον Διονύση. Δηλαδή στην “Αυτοκίνηση”, έβαζε χίλια διακόσια άτομα μόνος του. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Πολλές φορές με πιάνει μία στεναχώρια, θα το πω αυτό. Ήταν για άλλα πράγματα ο Διονύσης. Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί. Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μία άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούς.

Η παιδεία του πάνω στη μουσική είναι ακριβώς αυτό. Ξέρει όλους τους κλασικούς μουσικούς, τους παγκοσμίως, παίζει αυτή τη μουσική, παίζει όλα τα τραγούδια και ξέρει όλα τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών της Ελλάδος. Σε αυτούς τους χώρους όμως που βρίσκεται και αυτά τα τραγούδια που λέει, δεν φαίνεται. Δεν έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Θα του άξιζε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία.

Δεν το φαντάζεσαι αυτό για τον Διονύση. Έδειξε ότι μπορεί να πει κι άλλα πράγματα πέρσι στην “Αυτοκίνηση” και φέτος. Το μεγαλύτερο μέρος το έχει πάρει πάνω του. Τον ακούς λοιπόν και λες: «Αυτός τραγουδάει το “Ομορφαίνεις τη ζωή μου” και τη “Μύκονο”; Είναι ο ίδιος τραγουδιστής;» Μιλάμε για τραγουδιστή, για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Αυτό θα πω εγώ για τον Διονύση. Ότι τον θαυμάζω και τον καμαρώνω. Ό,τι, λοιπόν, νιώθει, νιώθω κι εγώ» τόνισε για πρώτη φορά η Καίτη Γαρμπή.

Ο Διονύσης Σχοινάς είπε με τη σειρά του: «Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι χαρούμενος με ό,τι μου έχει γίνει και ό,τι έχω κάνει. Σίγουρα δεν έκανα αυτό που ήθελα… Δηλαδή το λέω για πρώτη φορά. Δεν έκανα αυτό που ήθελα. Με πήγαν οι εταιρείες σε άλλο ρεπερτόριο. Αλλά δε με πειράζει καθόλου γιατί μέσα μου εγώ τα ξέρω αυτά τα κομμάτια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ξέρω αυτά τα κομμάτια. Δε με ενδιαφέρει να τα λέω, με ενδιαφέρει που τα ξέρω και ότι υπήρξαν μέσα στη ζωή μου».