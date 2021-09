Τη σημασία και τον παγκόσμιο αντίκτυπο των καλλιτεχνών Drake και The Weeknd θα διδάσκονται πλέον οι φοιτητές του πανεπιστημίου Χ του Τορόντο (πρώην Ράιερσον). Πρόκειται για τους δυο σπουδαιότερους καλλιτέχνες της καναδικής πόλης.

Συγκεκριμένα, από τις αρχές του επόμενου έτους, ο συγγραφέας και podcaster Ντάλντον Χίγκινς θα αρχίσει να διδάσκει το μάθημα, με τίτλο «Deconstructing Drake and The Weeknd» (Αποδομώντας τους Drake και The Weeknd).

«Σε Κολέγια και Πανεπιστήμια των ΗΠΑ διδάσκονται κάθε είδους μαθήματα για ροκ, ποπ, φολκ καλλιτέχνες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Μάιλι Σάιρους, η Lady Gaga – οπότε γιατί να μην υπάρχει ένα μάθημα για τον Drake και τον Weeknd εδώ στο Τορόντο;» δήλωσε ο Χίγκινς στο περιοδικό now. «Στις πανεπιστημιουπόλεις των αμερικανικών κολεγίων, διδάσκονται περισσότερα από 300 μαθήματα για hip-hop καλλιτέχνες όπως οι Jay Z, Outkast, Beyoncé. Πολλά πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων του Χάρβαρντ και του Κορνέλ, έχουν συμπεριλάβει πλήρως την εκπαίδευση για το χιπ-χοπ, οπότε μπορούμε να κάνουμε το ίδιο εδώ» πρόσθεσε.

«Όταν υπάρχουν δύο μαύροι καλλιτέχνες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Τορόντο, οι οποίοι ερμηνεύουν ραπ, R&B και ποπ, και είναι αδιαμφισβήτητα σε καλό δρόμο να γίνουν δισεκατομμυριούχοι κάποια στιγμή, υπάρχουν προφανώς πολλά στοιχεία για το μάθημα. Θυμηθείτε, και οι δύο εκτινάχθηκαν στην κορυφή παρά το γεγονός ότι ήταν προϊόντα μιας τοπικής καναδικής μουσικής σκηνής που κάνει πολύ λίγα για να προωθήσει την ανάπτυξη όσων δραστηριοποιούνται στη μαύρη μουσική» σημείωσε.

«Κάνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά; Ποια είναι η επιχειρηματική τους οξυδέρκεια και ποιο το επιχειρηματικό τους πάθος; Η φυλή, το φύλο, η τάξη, η πίστη έπαιξαν ρόλο σε όλα αυτά;… Η προσδοκία μου είναι ότι οι σπουδαστές θα κάνουν δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τη μουσική, τη φυλή, το αντικείμενο του μαθήματος, τη μουσική παραγωγή, τους στίχους» ανέφερε ο Χίγκινς.