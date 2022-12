Νέο παραλήρημα κατά του Κάνιε Γουέστ, με τον ράπερ να ζητά αυτή τη φορά από τους Εβραίους να «συγχωρήσουν τον Χίτλερ», στην εμφάνισή του στο 45λεπτο επεισόδιο με τίτλο «Saving Ye» στην ακροδεξιά πλατφόρμα Censored.TV, που παρουσίασε ο ιδρυτής των Proud Boys, Γκάβιν Μακίνες.

Μια εβδομάδα αφότου εξήρε τον Αδόλφο Χίτλερ στην – επίσης – ακροδεξιά πλατφόρμα Infowars, ο Κάνιε Γουέστ «ξαναχτύπησε» στην εκπομπή του Γκάβιν Μακίνες, του ιδρυτή των Proud Boys, της ακροδεξιάς οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική» σε Καναδά και Αυστραλία και συμμετείχε στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Γκάβιν Μακίνες είναι ο συνιδρυτής του Vice, εκεί από όπου αποχώρησε το 2008 ενώ έχει μπλοκαριστεί σε Facebook, Instagram και Twitter από το 2018 για προώθηση περιεχομένου που σχετίζεται με βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και ρητορική μίσους.

Τώρα, παρουσίασε την εκπομπή «Saving Ye» στην ακροδεξιά πλατφόρμα Censored.TV με σκοπό να «αποτρέψει τον Ye West από το να γίνει αντισημίτης ή ναζί». Αλλά στη συνέχεια κατονόμασε ως «μεγάλο πρόβλημα» τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και τη νυν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Kanye West new interview with Gavin McGinnis and Nick Fuentes.



“ SAVING YE “ pic.twitter.com/oqWfrq4e4e