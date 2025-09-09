Lifestyle

Κατερίνα Καραβάτου: «Με τον Κρατερό Κατσούλη έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε δυο παιδιά και θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια»

«Μ' αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να είμαστε πια τα τελευταία χρόνια», είπε ακόμα η παρουσιάστρια
Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Καραβάτου
O Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Για τα νέα τηλεοπτικά της σχέδια αλλά και πρόσφατη συνύπαρξη που είχε στον ΑΝΤ1 με τον πρώην σύζυγο της, Κρατερό Κατσούλη μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου στις νέες δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι της Τρίτης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη.

«Είμαι σε θέση να απαντήσω για το τι θα κάνω φέτος, αλλά δεν θα απαντήσω. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Είμαι σε θέση να απαντήσω αλλά δεν μπορώ γιατί, όπως λέω πάντα, πάντα πρέπει να μιλάνε τα κανάλια», υπογράμμισε, αρχικά, η Κατερίνα Καραβάτου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Κρατερό Κατσούλη.

«Με τον Κρατερό έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε δυο παιδιά και θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια μ’ αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να είμαστε πια τα τελευταία χρόνια. Όμως είμαστε (σ.σ. οικογένεια) γιατί έχουμε αυτά τα δυο παιδιά που τόσο πολύ αγαπάμε. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Κρατερό, δεν μπορώ να κάνω πράγματα και επίσης δεν μπορεί να κάνει και εκείνος», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Από τη στιγμή, λοιπόν, που έχουμε πάρει αυτές τις αποφάσεις, τότε όλα μπορούν να κυλούν και ομαλά. Χαιρόμουν πάρα πολύ που τους έβλεπα με την Μαρία Ηλιάκη στο πλατό, ήταν για μένα μια συγκινητική και σημαντική στιγμή γιατί είχαμε να βρεθούμε τηλεοπτικά με τον Κρατερό από τους “Κου Κου” και με την Μαρία από το MEGA», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Καραβάτου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

