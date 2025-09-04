Κατερίνα Λιόλιου: Έγινε «χρυσή» σε πωλήσεις λίγο πριν την πρεμιέρα στο «Romeo» και τη μεγάλη συναυλία της

Η Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, έβαλε ακόμα μια σπουδαία κατάκτηση στο ενεργητικό της καθώς το album «Το Δικό Μου DNA» έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις σε λιγότερο από 4 μήνες από την κυκλοφορία του, ενώ τα τραγούδια του συνεχίζουν να παίζουν παντού δυνατά και με αμείωτη ένταση.



Το album που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου και κυκλοφορεί από την Panik Platinum τόσο ψηφιακά όσο και σε CD, έγινε χρυσό καθώς μετρά περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα ήταν no1 σε πωλήσεις φυσικού προϊόντος.



«Το Δικό Μου DNA», το δεύτερο album της πολυδιάστατης και πιο ολοκληρωμένης ερμηνεύτριας του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού μετά το πλατινένιο «1994», είναι γεμάτο τραγούδια τα οποία έχουν κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου, τα digital streams, το YouTube, τα social media και το ραδιοφωνικό airplay, πολλά εκ των οποίων έχουν γίνει πλατινένια και χρυσά, όπως τα «Για Την Επόμενη», «Το ‘Βαλε», «Με ‘Γεια Σου», «Τα Φιλιά Μου», «Το Δικό Μου DNA», «Γκρεμίστε», « Δοκιμαστήριο», «Τα Ρούχα Σου» και «Συγγνώμη Αλλά».



Εκτός από τη δισκογραφική της επιτυχία, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να γνωρίζει την αποθέωση και στις live εμφανίσεις.

Μετά από μία επιτυχημένη περιοδεία ανά την Ελλάδα όλο τον Αύγουστο, επιστρέφει ακάθεκτη στο «Romeo» από αυτή την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και καλωσορίζει τον Νικηφόρο Βυθούλκα, ενώ την προσεχή Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μεγάλη της συναυλία στην Αθήνα, στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα.