Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Dirty Dancing, Αστερίξ και Οβελίξ και Κόκο ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν τον Ιούνιο 

Προτάσεις για μικρούς με μεγάλους περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν στο υπαίθριο… σινεμά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema και Park your Cinema Kids επιστρέφουν για ένατο συνεχόμενο καλοκαίρι και προσκαλούν το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, το ΚΠΙΣΝ συνεργάζεται ακόμη μια χρονιά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Παράλληλα, τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF).

Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Park your Cinema

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας συμβαίνουν πάντα το καλοκαίρι. Καθόλου συμπτωματικά, κάποιες από τις πιο αγαπημένες μας ταινίες διαδραματίζονται επίσης τους μήνες του θέρους. Γιατί το καλοκαίρι είναι πάντα κινηματογραφικό και το καλοκαίρι στο σινεμά, είναι τόσο σύνθετο και πλούσιο όσο η ίδια η ζωή. Ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια, η φετινή επιλογή ταινιών, έχει κάτι για όλους. Κι έχει ακόμη το άρωμα του αντηλιακού, την γεύση του παγωτού,

και την αίσθηση της άμμου ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών. Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το ΚΠΙΣΝ μας πάνε διακοπές, στην πιο όμορφη παραλία που βουτήξαμε ποτέ: αυτή της μεγάλης οθόνης.

Το πρόγραμμα προβολών μέχρι το τέλος Ιουνίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 21.00

Little Miss Sunshine (2006)

Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Η οικογένεια Χούβερ αποφασίζει να ταξιδέψει ως την Καλιφόρνια με ένα ετοιμόρροπο βαν, προκειμένου η 8χρονη Όλιβ να συμμετάσχει στους τελικούς παιδικών καλλιστείων. Οι Γκρεγκ Κινίαρ, Τόνι Κολέτ, Στιβ Καρέλ, Πολ Ντάνο, Αμπιγκέιλ Μπρέσλιν και Άλαν Άρκιν πρωταγωνιστούν, ερμηνεύοντας τα βασικά μέλη μιας δυσλειτουργικής και εκκεντρικής οικογένειας που πρέπει να βρουν τον τρόπο να έρθουν κοντά. Μια ταινία που σου ζεσταίνει την καρδιά, μια τρυφερή καλοκαιρινή κωμωδία που κατέκτησε τις καρδιές κοινού και κριτικών και απέσπασε Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 21.00

Dirty Dancing (1987)

Σκηνοθεσία: Emile Ardolino

«Nobody puts Baby in the corner». Η πιο γνωστή ατάκα μίας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες των ’80s μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι του 1963. Η 17χρονη Μπέιμπι (Τζένιφερ Γκρέι) κάνει διακοπές με τους γονείς της. Η ίδια είναι σίγουρη ότι μπροστά της βρίσκεται ένα ακόμα βαρετό καλοκαίρι, ωστόσο όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει τον Τζόνι (Πάτρικ Σουέζι), έναν γοητευτικό καθηγητή χορού που παραδίδει μαθήματα σε παραθεριστές. Η Μπέιμπι αρχίζει μαθήματα χορού με τον Τζόνι και σύντομα ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται….. Μια ταινία με πάθος, γκλίτερ και τραγούδια που έχουν μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού «(I’ve Had the) Τime of my Life».

Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 21.00

Triangle of Sadness / Το τρίγωνο της θλίψης (2022)

Σκηνοθεσία: Ruben Östlund

Ο Καρλ και η Γιάγια, ένα ζευγάρι μοντέλων που ζει αποκλειστικά στον κόσμο της μόδας εξερευνώντας παράλληλα τα όρια της σχέσης του, αποδέχονται την πρόσκληση για μια πολυτελή κρουαζιέρα, με συνταξιδιώτες ένα απωθητικό συνονθύλευμα από βαθύπλουτους επιβάτες: έναν Ρώσο ολιγάρχη, Βρετανούς έμπορους όπλων, καθώς και έναν ιδιοσυγκρασιακό, αλκοολικό και Μαρξιστή καπετάνιο. Στην αρχή, τα πάντα δείχνουν φωτογενή, βγαλμένα θαρρείς από τις εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, μια θύελλα καραδοκεί και η ναυτία ισοπεδώνει τους επιβάτες στη διάρκεια του λουκούλλειου δείπνου που τους παραθέτει ο καπετάνιος. Η κρουαζιέρα καταλήγει σε καταστροφή. Ο Καρλ και η Γιάγια βρίσκονται ναυαγοί σε ένα ερημονήσι, παρέα με διάφορους δισεκατομμυριούχους και μία από τις καθαρίστριες του πλοίου. Η ιεραρχία ανατρέπεται ολοκληρωτικά, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει. Ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας του Ρούμπεν Έστλουντ είναι μια κατάμαυρη κωμωδία που σατιρίζει ανελέητα τους τρόπους και τα καμώματα ενός χρεοκοπημένου κόσμου που θαυμάζει το είδωλό του στον καθρέφτη.

Park your Cinema Κids

Οι μικροί θεατές και οι οικογένειές τους είναι καλεσμένοι και φέτος στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για να ανακαλύψουν αρχαίους μύθους, κλασικά παραμύθια και ιστορίες με φαντασία, μάγια και μυστήρια μέσα από συναρπαστικές ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action, για όλες τις ηλικίες.

Από τις ιπτάμενες περιπέτειες του Ίκαρου και του Δαίδαλου στην ομώνυμη ταινία μέχρι την περιήγηση στην πολύχρωμη «Χώρα των Νεκρών» του Coco, και από τη γεμάτη αινίγματα και εκπλήξεις αναζήτηση του αγαπημένου Μικρού Νικόλα στην ταινία Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, μέχρι τη νέα εκδοχή της Μικρής Γοργόνας με τη φωνή της Μαρίνας Σάττι, οι επιλογές του φετινού προγράμματος φιλοδοξούν να προσκαλέσουν τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη φαντασία και στους διαχρονικούς μύθους.

Καθώς το Ξέφωτο θα μετατραπεί σε έναν θαυμαστό κόσμο κλασικών αφηγήσεων, γέλιου, χαράς και περιέργειας, μικροί και μεγάλοι θα περάσουν αξέχαστες στιγμές παρέα με τους ήρωες που είναι φτιαγμένοι για να μας συντροφεύουν μια ζωή.

Το πρόγραμμα προβολών μέχρι το τέλος Ιουνίου έχει ως εξής:

Σάββατο 1 Ιουνίου στις 21.00

Argonuts / Αργοναύτες: Η Οργή του Ποσειδώνα (2022)

Σκηνοθεσία: David Alaux

Η ζωή κυλάει ήρεμα στην Ιωλκό, το πανέμορφο και ακμάζον λιμάνι της αρχαίας Ελλάδας. Μέχρι που ο Ποσειδώνας οργίζεται και απειλεί να το εξαφανίσει. Ένα πανέξυπνο και περιπετειώδες νεαρό ποντίκι μαζί με τον γάτο που παίζει τον ρόλο του θετού του πατέρα σπεύδουν να βοηθήσουν τον γερασμένο πια Ιάσονα και τους Αργοναύτες στην αποστολή διάσωσης της πόλης. Η εκστρατεία αυτή θα τους οδηγήσει σε μέρη μακρινά, όπου ζουν μυθικά πλάσματα και μερικά από τα πιο επικίνδυνα τέρατα της μυθολογίας.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 08 Ιουνίου στις 21.00

Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu / Αστερίξ και Οβελίξ: Στον Δρόμο για την Κίνα (2023)

Σκηνοθεσία: Guillaume Canet

Βρισκόμαστε στο έτος 50 π.Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκίνησε ένας προδότης πρίγκιπας. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφεύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από τους δύο γενναίους πολεμιστές Αστερίξ και Οβελίξ, οι οποίοι, χάρη στο μαγικό τους φίλτρο, διαθέτουν υπεράνθρωπη δύναμη. Οι δύο αχώριστοι ήρωες δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι, αρχίζει ένα μεγάλο και περιπετειώδες ταξίδι στον δρόμο προς την Κίνα. Όμως ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, κατευθύνονται κι αυτοί προς την Κίνα… Δέκα χρόνια μετά την τελευταία ταινία με πρωταγωνιστές το θρυλικό δίδυμο, οι περιπέτειες του Αστερίξ και του Οβελίξ ανανεώνονται με μια ολόφρεσκια ιστορία, την ορεξάτη σκηνοθετική ματιά του Γκιγιόμ Κανέ, κι ένα εντελώς καινούργιο καστ που περιλαμβάνει μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του γαλλικού σινεμά (Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Βενσάν Κασέλ, Μαριόν Κοτιγιάρ μεταξύ άλλων) αλλά και τον θρύλο των γηπέδων Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 15 Ιουνίου στις 21.00

The Little Mermaid / Η Μικρή Γοργόνα (2023)

Σκηνοθεσία: Rob Marshall

Στο εντυπωσιακό live-action ριμέικ της Disney, η θρυλική Μικρή Γοργόνα παίρνει τη μορφή της Halle Bailey και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Rob Marshall μας ταξιδεύει στον καθηλωτικό υποβρύχιο κόσμο του κλασικού παραμυθιού του Hans Christian Andersen αναβιώνοντας το βραβευμένο με Όσκαρ μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων.

H Άριελ, η όμορφη γοργόνα και μικρότερη κόρη του Βασιλιά Τρίτωνα, λαχταράει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα. Όταν επισκέπτεται την επιφάνεια, ερωτεύεται τον πρίγκιπα Έρικ. Παρόλο που οι γοργόνες απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, η Άριελ αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά της. Κάνει συμφωνία με την κακιά μάγισσα της θάλασσας Ούρσουλα, η οποία της δίνει μια ευκαιρία να δει τι συμβαίνει στη στεριά, αλλά τελικά βάζει τη ζωή της – και το στέμμα του πατέρα της – σε κίνδυνο.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τη φωνή της Μαρίνας Σάττι στον ρόλο της Άριελ.

Σάββατο 22 Ιουνίου στις 21.00

Brave (2012)

Σκηνοθεσία: Brenda Chapman, Mark Andrews

Η Μέριντα εκτός από καταπληκτική τοξότρια είναι η παρορμητική κόρη του θαρραλέου βασιλιά Φέργκους και της δυναμικής βασίλισσας Έλινορ. Αποφασισμένη να χαράξει το δικό της μονοπάτι στη ζωή και στο τραχύ και μυστηριώδες τοπίο των Highlands της Σκωτίας, η Μέριντα αψηφά ένα αρχαίο έθιμο που είναι ιερό για τους άρχοντες της χώρας. Οι πράξεις της Μέριντα προκαλούν χάος στο βασίλειο κι όταν απευθύνεται στην εκκεντρική γριά Μάγισσα για βοήθεια, μπλέκει με μια νοσηρή κατάρα. Για να σωθεί θα χρειαστεί να επιστρατεύσει όλο της το κουράγιο και να ανακαλύψει τι θα πει πραγματική γενναιοψυχία, πριν να είναι πολύ αργά. Αυτή η παραγωγή της Disney/Pixar είναι μια συναρπαστική περιπέτεια, που δεν της λείπει ούτε το χιούμορ, ούτε η συγκίνηση, και αποτέλεσε την πρώτη ταινία στην ιστορία του στούντιο που έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα ατίθασο κορίτσι με φλογερό μαλλί και ταμπεραμέντο.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Κυριακή 30 Ιουνίου στις 21.00

Coco (2017)

Σκηνοθεσία: Lee Unkrich, Adrian Molina

Παρά τη μυστηριώδη οικογενειακή απαγόρευση της μουσικής -η οποία κρατάει ολόκληρες γενιές-ο Μιγκέλ ονειρεύεται να γίνει διάσημος μουσικός όπως το είδωλό του, Ερνέστο δε λα Κρουζ. Μετά από μερικά αλλόκοτα γεγονότα, και λαχταρώντας να αποδείξει το ταλέντο του, ο Μιγκέλ θα βρεθεί στην εκθαμβωτική, συναρπαστική και πολύχρωμη Χώρα των Προγόνων. Με συνοδοιπόρο έναν γοητευτικό απατεώνα που ακούει στο όνομα Έκτωρ, ο Μιγκέλ θα ζήσει ένα απίστευτο ταξίδι που θα φανερώσει την κρυφή ιστορία της οικογένειάς του. Συγκίνηση και θαυμάσια μουσική σε μια ταινία της Pixar για τη μνήμη, την οικογένεια και το τραγούδι. Τιμήθηκε με δύο Βραβεία Όσκαρ, για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων και για το Καλύτερο Τραγούδι («Remember Me»).

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.