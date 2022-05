Η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, «κλέβοντας» τα φώτα της δημοσιότητας από την αδερφή της Κόρτνεϊ, λίγο πριν τον γάμο της, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με μαγιό στο Instagram που αφήνει λίγα στη φαντασία.

Η 41χρονη σταρ των ομώνυμων ριάλιτι, Κιμ Καρντάσιαν φοράει ένα μαγιό στρινγκ στο χρώμα του δέρματος στην αποκαλυπτική φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, με πολλούς να σχολιάζουν ότι το έκανε επίτηδες, για να «κλέψει» λίγο από τη δημοσιότητα της αδερφής της, Κόρτνεϊ, λίγο πριν τον γάμο της αύριο Κυριακή (22.5.2022).

Η φωτογραφία της τηλεπερσόνας συγκέντρωσε εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά. Μερικά από αυτά την εκθειάζουν, με μια θαυμάστριά της να γράφει «πανέμορφη» ενώ ένας άλλος θαυμαστής της έγραψε πως αυτή είναι «η καλύτερη φωτογραφία για το 2022».

Όμως, άλλοι την κατέκριναν, τονίζοντας ότι δεν έπρεπε να ανεβάσει μια παλιά φωτογραφία στο Instagram μόνο και μόνο για το πόσο αποκαλυπτική είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι εθεάθη σε δείπνο πριν τον γάμο να έχει ξανθό μαλλί αλλά και για το γεγονός ότι όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην αδερφή της.

Σύσσωμη η οικογένεια Καρντάσιαν βρίσκεται στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην πόλη Πορτοφίνο, για να παντρευτούν οι Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και Τράβις Μπάρκερ, επτά μήνες μετά τον αρραβώνα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες θα παντρευτούν σε ένα μεσαιωνικό κάστρο, λίγες ημέρες μετά την πρώτη λιτή τελετή στην Καλιφόρνια.

Kourtney Kardashian and Travis Barker are renting out an Italian castle for their super intimate wedding ceremony. https://t.co/g0HCDdzCBv