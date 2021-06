Στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς “Keeping up with the Kardashians”, η Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε σε αποκαλύχεις σχετικά με το διαζύγιό της.

Ήταν μέσα Φεβρουαρίου του 2021, όταν γνωστοποιήθηκε στα Μέσα Ενημέρωσης, ότι η Κιμ Καρντάσιαν υπέβαλλε αίτηση διαζυγίου από τον Kanye West. Μπορεί στο παρελθόν πολλά δημοσιεύματα να “χώριζαν” το ζευγάρι, ωστόσο οι δυο τους τα διέψευδαν με κάθε ευκαιρία και εξακολουθούσαν να πορεύονται μαζί.

Το τελευταίο διάστημα, οι εντάσεις και οι διαπληκτισμοί φαίνεται να είναι συχνό φαινόμενο, με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ να παίρνουν τελικά την απόφαση να τραβήξουν οριστικά χωριστούς δρόμους.

Στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς “Keeping up with the Kardashians”, η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι ο χωρισμός της από τον Κάνιε Γουέστ είχε πραγματοποιηθεί πολύ πριν δημοσιοποιηθεί η αίτηση διαζυγίου.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τα μέλη της οικογένειάς της, η διάσημη σταρ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Damon Thomas αλλά και τον Kris Humpries, εξομολογήθηκε:

“Νιώθω αποτυχημένη, ήταν ο τρίτος γάμος μου και απέτυχε και αυτός. Ναι, νιώθω πως απέτυχα“. Με δάκρυα στα μάτια, πρόσθεσε: “Θέλω απλώς να κλειστώ στο δωμάτιό μου και να μην βγώ ποτέ”.

Τη δική της τοποθέτηση έκανε και η Χλόε Καρντάσιαν, λέγοντας για την αδερφή της: “Η Kim αγωνίστηκε πολύ πίσω απο τις κάμερες για να σώσει τη σχέση της.

Και είναι δύσκολο γιατί αναγκάζεται να προσανατολίσει ένα μεγάλο μέρος της θλίψης και του θυμού της προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις για να μοιράσει το βάρος που κουβαλάει, ξεσπώντας σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό πρόβλημα“.

