Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η θητεία μου ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Η Κίμπεριλι Γκιλφόιλ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace και ταυτόχρονα άνοιξε την καρδιά της και μίλησε με λόγια αγάπης τόσο για τη χώρα μας όσο και για τις Ελληνίδες.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξομολογήθηκε στο περιοδικό που κυκλοφόρησε σήμερα Κυριακή (14.12.2025) με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» ότι νιώθει πολύ τυχερή που φέτος θα περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα. Επίσης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε ότι το γεγονός ότι υπηρετεί τη θητεία της στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής της.

«Η θητεία μου ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, είναι από τις μεγαλύτερες τιμές και προνόμια της ζωής μου. Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα. Κι αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, έχω την ευκαιρία να τιμήσω τη χώρα στην οποία γεννήθηκα από ένα μέρος που σημαίνει τόσο πολλά για εμένα.

Ένα μέρος που αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια καλύπτοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News, σπουδάζοντας ιστορία στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Davis με τον καθηγητή Στυλιανό Σπυριδάκη, μαθαίνοντας για την κληρονομιά, τις ρίζες, την αγάπη, την ποίηση, τη φιλοσοφία και την τέχνη της Ελλάδας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι εδώ, στον τόπο όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός.

Είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Αλήθεια! Οι Έλληνες με έχουν υποδεχθεί πολύ θερμά, με έχουν αγκαλιάσει και έχουν δείξει αγάπη σε μένα και στην οικογένειά μου. Γι’ αυτό, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τιμώ κάθε μέρα τη χώρα μου, την Ελλάδα και, φυσικά, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που με έφερε σε αυτόν τον αγαπημένο τόπο. Θα ανταποδίδω, θα φροντίζω τους ανθρώπους της χώρας και θα τιμώ την υποδοχή μου με την αφοσίωση και το σεβασμό μου», δήλωσε σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα ερωτήθηκε τι κάνει τους Έλληνες και την Ελλάδα ξεχωριστούς για εκείνη και ανέφερε: «Η αγάπη για την οικογένεια, τα παιδιά και τη θρησκεία. Μου αρέσει πολύ το πόσο ζεστοί, στοργικοί, αυθεντικοί και γεμάτοι ζωή είναι οι Έλληνες. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες κουλτούρες που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και σε προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους… θεωρώ αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ ξεχωριστά και μοναδικά, για τα οποία οι Έλληνες και οι Ελληνοαμερικανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι».

Στην ίδια συνέντευξη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξομολογήθηκε ότι νιώθει τυχερή που θα περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στη χώρα μας.

«Νιώθω τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού μαζί με τη Μαριάννα Λάτση.